רגע לפני שהציבור ייגש לקלפי מחר ויקח בחשבון הבטחות של הפוליטיקאים על ביטחון וכלכלה וגיוס, כמה מהם יחשבו על האם יצליחו לסיים את הנסיעה ולחזור הביתה בשלום? 363 ישראלים נהרגו בכביש מתחילת שנת 2026, 7 מהם רק בשבוע האחרון, ובכל זאת בשנים האחרונות מתייחסים בישראל לתאונות הדרכים כגזרת גורל, שרים מאשימים את ״הגורם האנושי״ ולא משקיעים די מחשבה באיך למנוע את המוות הבא.

אתמול: תאונה קטלנית באור עקיבא ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )





תקציבי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים צומצמו לאורך השנים, ועד שבקדנציה של שרת התחבורה רגב אושרה תכנית לאומית להורדת מספר ההרוגים בכביש - היא תוקצבה רק לשנה אחת מתוך ה-5. מתוך 350 המיליון שתוקצבו, רוב הכסף נשאר תקוע במשרד התחבורה, כך שהתכנית רחוקה מלהיות ממומשת.

בעוד שמדינות אירופה המובילות מציגות ירידה עקבית במספר הקורבנות בכבישים, ישראל משתרכת מאחור ונמצאת במגמה הפוכה ומדאיגה של זינוק במספר ההרוגים. כשבאיחוד האירופי נרשמה ירידה ממוצעת של כ-15% במספר הרוגי תאונות הדרכים בין השנים 2019 ל-2025, בישראל נרשם זינוק חד של כ-29% באותה התקופה, כאשר שנת 2025 נחתמה כשנה הקטלנית ביותר זה שני עשורים. הפער העמוק באימוץ תפיסות מתקדמות ומערכות סלחניות הגיע לשיא חסר תקדים בסוף שנת 2025, כאשר המועצה האירופית לבטיחות בדרכים (ETSC) קיבלה החלטה חריגה להשעות את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) של ישראל מתוכנית מדדי הביצוע שלה, בנימוק הרשמי כי צעדיה של ממשלת ישראל אינם תואמים את המחויבות הבסיסית להגנה על חיי אדם.

עכשיו, עם הפנים קדימה, השאלה היא האם הממשלה הבאה תיקח על עצמה לעשות טיפול שורש לקטל בכבישים ולהציב יעדים ברורים להורדת מספר ההרוגים. עמותת ״אור ירוק״ בדקה האם מצעי המפלגות מתייחסים לטיפול בנושא וביצעה השוואה של ביצועי שרי התחבורה בעשור האחרון. מהבדיקה, עולה תמונת מצב עגומה: מפלגת השלטון הליכוד, לצד סיעות כמו עוצמה יהודית, יהדות התורה, רע"ם, ש"ס והמילואימניקים, בחרו שלא לפרסם מצע בחירות כלל, ובכך גם לא הציגו לציבור תוכנית עבודה או התחייבות מדידה כלשהי.

חמורה לא פחות היא תופעת ההתעלמות בקרב מפלגות שכן פרסמו מצע רשמי ומפורט, אך לא התייחסו בו לטיפול בקטל בכבישים. כך למשל, מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר אינן כוללות שום התייחסות לבטיחות בדרכים, זאת על אף שראשי המפלגות סמוטריץ' וליברמן כיהנו בעבר כשרים הממונים על משרד התחבורה ויודעים מקרוב את חשיבות התחום.

מנגד, מפלגות בודדות הציבו את הצלת החיים בכבישים כחלק מהתחייבויותיהן לציבור. כך למשל מפלגת ״הדמוקרטים״ מציגה את ההתחייבות הברורה והמדידה ביותר, הכוללת אישור תוכנית חומש לאומית מקיפה בתחומי האכיפה, החינוך והתשתיות, במטרה לחתוך את מספר ההרוגים בתאונות הדרכים ב-50% ולהשוות את ישראל לתקנים הנהוגים במדינות אירופה.

מפלגת ״ביחד״, הכוללת את מנכ"לית משרד התחבורה לשעבר קרן טרנר, מציגה תוכנית מפורטת המתחייבת להובלת מאבק לאומי נחוש בקטל בדרכים. התוכנית כוללת השקעה בתשתיות בטוחות וסלחניות יותר להולכי רגל ולכלי רכב, עידוד הכנסת מערכות מצילות חיים לכלי רכב, קידום תוכנית גריטה להורדת כלי רכב ישנים ולא בטוחים מהכביש, לצד חינוך, הסברה והגברת אכיפה באמצעים טכנולוגיים.

מפלגת ״ישר!״ מציגה תוכנית המתמקדת בתגבור נוכחות שוטרי תנועה ברחובות ובכבישים בשעות העומס, הרחבת השימוש באמצעי אכיפה אלקטרוניים, ובחירת שינויים בסמכויות הפקחים העירוניים כמכפיל כוח. בנוסף, המפלגה מתחייבת להסדרה נרחבת של תחום הכלים הדו גלגליים החשמליים באמצעות קביעת גיל רכיבה, הגבלת מהירות, דרישות רישוי וביטוח, לצד עידוד הליכתיות בטוחה ברשויות המקומיות באמצעות הפרדה בנויה בין הולכי רגל לרוכבים והתקנת אמצעי הצללה.

הרשימה המשותפת מציגה במצעה דרישה לתוכנית מחייבת לטיפול בצמתים ובכבישים מסוכנים, פיתוח מדרכות, תאורה ומעברי חצייה, הבטחת בטיחות בסביבת בתי ספר ומעונות יום, שיפור שירותי ההצלה והחירום והגברת הבטיחות בדרכים.

שרים ללא אחריות

מספר המפלגות המצומצם שבכלל מתייחסות למכת תאונות הדרכים ומביעות רצון לטפל בה, מנותק מנתוני השנים האחרונות- בהן מספר ההרוגים בכביש עלה כמעט מדי שנה. בעמותת ״אור ירוק״ בדקו מי משרי התחבורה האחרונים, הצליח לשבור שיאים שליליים בקדנציה שלו.

זירת התאונה הקטלנית אמש באור עקיבא ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

לפי הנתונים, המבוססים על הרלב״ד ולמ״ס, בזמן כהונת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שכיהן בתפקיד שר התחבורה מיוני 2019 עד מאי 2020, הכהונה הקצרה ביותר מבין השרים שנבדקו, שנמשכה 335 ימים, נהרגו 309 בני אדם, נתון המשקף ממוצע של 0.92 הרוגים ביום וממוצע שנתי של כ-337 הרוגים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ החזיק בכהונה הארוכה ביותר מיוני 2009 עד יוני 2019, לאורך 3,737 ימים שהם כעשר שנים. בזמן כהונתו נהרגו בכבישים 3,515 בני אדם, המהווים ממוצע של 0.94 הרוגים ביום וממוצע שנתי של כ-343 הרוגים, תוך עלייה של שני אחוזים בממוצע השנתי בהשוואה לכהונת סמוטריץ'.

"אחריות להציל חיי אדם"

השרה לשעבר מרב מיכאלי כיהנה מיוני 2021 עד דצמבר 2022, במשך 565 ימים שהם כשנה וחצי. בתקופתה נהרגו 551 בני אדם, המהווים ממוצע של 0.97 הרוגים ביום וממוצע שנתי של 356 הרוגים, נתון המגלם עלייה של ארבעה אחוזים בממוצע השנתי בהשוואה לכהונת ישראל כ"ץ.

את הנתונים הקשים ביותר מחזיקה השרה המכהנת מירי רגב, שבשתי קדנציות, הראשונה ממאי 2020 והשנייה מדצמבר 2022, כיהנה סך הכל 1,786 ימים. בתקופתה נהרגו 2,031 בני אדם, המהווים ממוצע של 1.13 הרוגים בכל יום וממוצע שנתי של 415 הרוגים, המבטא זינוק חד של 17% בממוצע השנתי בהשוואה לכהונת מיכאלי. שנת 2025 סומנה כשיא קטלני של 459 הרוגים בשנה אחת, דרדרה את ישראל בהשוואה למדינות אירופה והובילה בסוף אותה שנה להשעיית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתוכנית המדד האירופית של ארגון הבטיחות באירופה.

על הנייר, במהלך הקדנציה של רגב אושר תקציב לתוכנית הלאומית של הרשות לבטיחות בדרכים, הוחמרה שיטת הנקודות על עבירות מסכנות חיים, משטרת התנועה והרלב״ד קיבלו תקציב של 50 מיליון שקל עבור 234 ניידות תנועה חדשות, לצד תגבור נוכחות משטרתית בכבישים, פריסת מצלמות נוספות, הפעלת פרויקט ״שוטרי דרך״ והחמרת הסף לקבלת קנסות בכבישים מסוכנים. למרות המאמצים הללו, עקומת ההרוגים אינה יורדת. המציאות הזו מוכיחה כי אכיפה נקודתית אינה מספיקה כאשר היא אינה מגובה במדיניות ארוכת טווח, בתכנון תשתיות, בטיפול במוקדי סיכון, בחינוך מקיף ובתקצוב רציף.