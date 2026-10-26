מערכת הבחירות הרשמית הסתיימה והקלפיות נפתחות הבוקר (שלישי) עבור ההצבעה ואולי גם ההכרעה, מהדרמטיות ביותר שהיו בישראל בשנים האחרונות. עד שיתבררו תוצאות האמת הכוללות הפעם מספר חסר תקדים של מעטפות כפולות, ייקח אומנם זמן, ובינתיים אלה 10 הנקודות שצריך לשים לב אליהן במהלך היום כדי להבין לאיזה כיוון הרוח נושבת.

1 - אחוז ההצבעה

מדובר באחד הנתונים החשובים ביותר של יום הבחירות שלפנינו. מערכת הבחירות הקודמת הסתכמה בכ-70% הצבעה, אולם במערכת הבחירות הנוכחית ההערכות מדברות על 75%. ככל שאחוז ההצבעה יהיה גבוה, אחוז החסימה יעלה בגלל שיטת הספירה ובכך למעשה יקשה על מפלגות קטנות לעבור אותו.

גלריה המפלגות יעקבו אחר הנתונים שיזרמו במהלך היום ( JACK GUEZ, AFP )

2 - תוצאות קמפיין ההמרצה

אחוז ההצבעה נבחן בסוף יום הבחירות, אך הנתון הקריטי הוא באילו ערים נרשם אחוז הצבעה גבוה ובאילו ערים נרשם אחוז נמוך. כך לדוגמה לאורך השנים ערי הפריפריה החברתית דוגמת אופקים, ירוחם, קריית שמונה ושדרות נחשבות כמצביעות באופן מסורתי לליכוד ואילו ערים ליברליות כמו הרצליה, רמת השרון, תל אביב וכפר סבא מזוהות יותר עם גוש השינוי. אחוזי ההצבעה בכל אחת מהערים מספקים תמונת מצב של איפה נרשמה אדישות ואיפה נרשמה בהילות להשפיע.

3 - המעטפות הכפולות

לראשונה נרשמו כ-650 אלף מעטפות כפולות של אזרחים בעלי זכות הצבעה שלא מצביעים בקלפי הקרובה למקום מגוריהם. מדובר בדיפלומטים, עובדי משרד החוץ, חיילים, נכים ואזרחים שפונו מבתיהם, שיצביעו בקלפי מוסדרת. את המעטפות הכפולות ייקח זמן לספור, כך שרק מחר בשעות אחר הצהריים תתחיל להתקבל תמונה מדויקת של תוצאות הבחירות. הכמות הגדולה של המעטפות עשויה להעלות מפלגות מעל אחוז החסימה ולשנות את התמונה.

4 - נתוני ההצבעה במגזר הערבי

מדובר בנתון דרמטי שעשוי להשפיע על שני הגושים. הרשימה הערבית המשותפת ומפלגת רע"מ של מנסור עבאס מנהלות לחוד קמפיין נרחב בחברה הערבית לעידוד נתוני ההצבעה. גם בגוש נתניהו וגם בגוש השינוי עוקבים מקרוב אחרי הנתונים שעשויים להתקבל משם, ומעריכים כי תוצאה של מעל 14 מנדטים תחשב הישג גדול ומרשים למפלגות הערביות, אבל תרחיק את שני הגושים מלהקים ממשלה.

5 - צעירים

העובדה שרוב מערכת הבחירות התנהלה ברשתות החברתיות הובילה למעורבות גדולה יותר - כך מעריכים בכל המפלגות - מצד ציבור צעיר גדול שעד כה לא ראה עצמו חלק מהמשחק הפוליטי. במערכת הבחירות הזאת הצטרפו לא מעט ידוענים ומשפיעני רשת שחשפו למי בכוונתם להצביע ויצרו שיח נרחב בקרב העוקבים. ההערכה היא שהצעירים ייצאו הפעם להצביע במספרים גדולים מבדרך כלל, וכך להצבעה שלהם יהיה משקל משמעותי יותר.

יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על המועמד בעל הסיכויים הגבוהים ביותר. הרצוג ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

6 - הרחוב החרדי

בדרך כלל נוטה הציבור החרדי להגיע לקלפיות באופן מרוכז בהוראת הרבנים ובמספרים גבוהים. אלא שפרשנים רבים ובכירים בעולם החרדי מודים שבמערכת הבחירות הזאת קשה להעריך כיצד ינהג הציבור החרדי בהתחשב במכלול הנסיבות שעל השולחן: מתווה גיוס שלא עבר בקדנציה הנוכחית, מפלגות חרדיות חדשות שקמו וקוראות תיגר על הוותיקות, ומפלגת יהדות התורה שלראשונה זה שנים החליפה את ההנהגה, ובמקום משה גפני - מהדמויות הבולטות והוותיקות במפלגה - מכהן כעת ח"כ יעקב אשר. משני צידי המתרס לא יודעים להעריך כיצד יסתיים אירוע ההצבעה בקלפיות של המגזר החרדי והאם תתבצע הצבעת מחאה או הצבעה מסורתית רגילה.

7 - המפלגה הגדולה

לאורך השבועיים האחרונים של הקמפיין הלכה והתחדדה השאלה האם יש משמעות בתום ספירת הקלפיות לזהות המפלגה הגדולה ביותר על המפה. לפי החוק ולפי הנוהג שבו פועל הנשיא אין בהכרח קשר בין המפלגה הגדולה לבין הגורם שמקבל לידו את המנדט להרכיב ממשלה: הנשיא מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על המועמד בעל הסיכויים הגבוהים ביותר להרכיב ממשלה ויש לו בהקשר זה שיקול דעת רחב.

8 - קבלת המנדט להרכבת ממשלה

על פי החוק, פרק הזמן הראשון שניתן כדי לנסות ולהרכיב ממשלה הוא 28 ימים, ואחריהם ניתן לבקש הארכה של 14 ימים נוספים. הסיבה שהתקופה היא כה משמעותית נוגעת לכך שמי שמקבל לידו את המנדט ראשון, מקבל גם אחריות על הוועדה המסדרת בכנסת שנחשבת בעלת כוח רב והשפעה להוביל כל תהליך בכנסת עד שיקומו ועדות קבועות. במקרה זה מי שמחזיק במנגנון הוועדה יוכל לקדם חקיקה במקביל להחלפת יו"ר הכנסת, וכך לקבוע עובדות בשטח עד שהמנדט יילקח ממנו.

9 - תוכנת האלקטור

אפליקציה מתוחכמת ששוויה מוערך במאות אלפי שקלים ומסייעת למועמדים לצלוח את יום הבחירות בתוצאה טובה מבחינתם. האפליקציה כוללת נתונים שהוזנו לאורך כל התקופה האחרונה על מי שהזדהו או אותרו כתומכי מפלגה מסוימת. כל הפרטים האישיים מצויים באפליקציה וכך ניתן לנהל מעקב צמוד על כל מצביע ותומך שיצא או לא יצא להצביע. באופן הזה המפלגות יכולות לדעת מה מצב התמיכה בהן בכל רגע נתון. לאורך התקופה האחרונה התעוררו סימני שאלה האם השימוש בתוכנה צריך להיות מאושר. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הסתייג, אולם לבסוף התיר לעשות בה שימוש. היכולת לנהל את האפליקציה היא קריטית בהצלחת יום הבחירות מבחינת המפלגות.

10 - תנאי מזג האוויר