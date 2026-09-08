האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על נהירת הישראלים לחופשות בתאילנד.
"תאילנד היא מדינה מאוד גדולה והטרוגנית. אפשר למצוא שם כל דבר שנעלה על דעתנו - ערים גדולות ותוססות עם המון אטרקציות, הנופים המרהיבים של הצפון והרבה מאוד איים מסוגים שונים. כל אחד מוצא בתאילנד משהו בשבילו וזה מושך המון תיירים מכל העולם - לא רק ישראלים. ישראלים הם רק אחוז אחד מהתיירים בתאילנד. המדינות המובילות הן שכנותיה - הודו וסין. התאילנדים הם עם מאוד מכיל, חייכן וסבלני. כשמוסיפים לזה את האוכל ועלות המחייה הנמוכה מקבלים חופשה מושלמת", מסביר גולן שרמן, מומחה לתאילנד ומנהל אתר האינטרנט וקבוצת הפייסבוק "תאילנד עם גולן".
"לאחרונה תאילנד קיצרה את הוויזה ל-30 יום. למעשה, זה היה המצב עד לפני שנתיים. הם עשו ניסוי וניסו להאריך את הוויזה ל-60 יום וזה היה לא מוצלח. זה לא קשור לישראלים, אלא זה נוגע ל-60 מדינות ברחבי העולם. תאילנד ראתה שרוב מי שמגיע ליותר מ-30 יום הם 'תיירים לא איכותיים', כאלה שמחפשים להשתקע ולא תיירים רגילים. ההחלטה תיכנס לתוקף ב-15 בספטמבר. לצד זה יש כמה דרישות נוספות כדי להיכנס למדינה, שהם התחילו לאכוף יותר לאחרונה - טופס דיגיטלי שמחייב להזין מלון ללילה הראשון ופרטי טיסת היציאה מהמדינה. הם לפעמים דורשים לראות כסף מזומן. זה היה קיים תמיד אבל בזמן האחרון הרשויות החליטו להקפיד יותר.
"הרבה ישראלים שהגיעו בעבר לתאילנד והחליטו להשתקע, צרכו את השירותים שלהם מהמקומיים - הם הלכו לבתי הספר של המקומיים, הם קנו מזון אצל המקומיים ועוד. התאילנדים נהנו מהצמיחה של הקהילה הישראלית שם. הישראלים הם מהתיירים שמוציאים הכי הרבה ליום בתאילנד. ככל שהקהילה צמחה יותר ויותר, קמו עסקים של ישראלים. נוצרה תשתית עיסקית שנגסה בצורה גסה בפרנסה של המקומיים. בשלב הזה הם התחילו להתלונן על עסקים של ישראלים, ולעתים גם דיווחו. זה הוביל לפשיטות של המשטרה וסגירת עסקים".
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