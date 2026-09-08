"תאילנד היא מדינה מאוד גדולה והטרוגנית. אפשר למצוא שם כל דבר שנעלה על דעתנו - ערים גדולות ותוססות עם המון אטרקציות, הנופים המרהיבים של הצפון והרבה מאוד איים מסוגים שונים. כל אחד מוצא בתאילנד משהו בשבילו וזה מושך המון תיירים מכל העולם - לא רק ישראלים. ישראלים הם רק אחוז אחד מהתיירים בתאילנד. המדינות המובילות הן שכנותיה - הודו וסין. התאילנדים הם עם מאוד מכיל, חייכן וסבלני. כשמוסיפים לזה את האוכל ועלות המחייה הנמוכה מקבלים חופשה מושלמת", מסביר גולן שרמן, מומחה לתאילנד ומנהל אתר האינטרנט וקבוצת הפייסבוק "תאילנד עם גולן".

"תאילנד היא מדינה מאוד גדולה והטרוגנית. אפשר למצוא שם כל דבר שנעלה על דעתנו - ערים גדולות ותוססות עם המון אטרקציות, הנופים המרהיבים של הצפון והרבה מאוד איים מסוגים שונים. כל אחד מוצא בתאילנד משהו בשבילו וזה מושך המון תיירים מכל העולם - לא רק ישראלים. ישראלים הם רק אחוז אחד מהתיירים בתאילנד. המדינות המובילות הן שכנותיה - הודו וסין. התאילנדים הם עם מאוד מכיל, חייכן וסבלני. כשמוסיפים לזה את האוכל ועלות המחייה הנמוכה מקבלים חופשה מושלמת", מסביר גולן שרמן, מומחה לתאילנד ומנהל אתר האינטרנט וקבוצת הפייסבוק "תאילנד עם גולן".

"תאילנד היא מדינה מאוד גדולה והטרוגנית. אפשר למצוא שם כל דבר שנעלה על דעתנו - ערים גדולות ותוססות עם המון אטרקציות, הנופים המרהיבים של הצפון והרבה מאוד איים מסוגים שונים. כל אחד מוצא בתאילנד משהו בשבילו וזה מושך המון תיירים מכל העולם - לא רק ישראלים. ישראלים הם רק אחוז אחד מהתיירים בתאילנד. המדינות המובילות הן שכנותיה - הודו וסין. התאילנדים הם עם מאוד מכיל, חייכן וסבלני. כשמוסיפים לזה את האוכל ועלות המחייה הנמוכה מקבלים חופשה מושלמת", מסביר גולן שרמן, מומחה לתאילנד ומנהל אתר האינטרנט וקבוצת הפייסבוק "תאילנד עם גולן".