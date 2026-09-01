האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על מה שקורה בשטחים.
"קוסרה נמצאת בשטח B. כמה קיצוניים החליטו לפרוץ את הגבולות ולהשקיע שם מאמץ. לשיטתם, לרשות הפלסטינית יש תוכנית רחבה של שליטה על רכסי ההרים ביהודה ושומרון - אחד מהם נמצא גם שם. הם הקימו בסביבה מאחז שנקרא תל תלפיות, וכחלק מכל הדבר הזה הרבה מהפעילות התרכזה סביב מבנה בקוסרה. יש מהמבנה הזה תצפית על כל האזור, זאת נקודה אסטרטגית, שהפורצים טוענים שהיא קריטית לפלסטינים", מסביר אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ynet.
"חשוב לציין שהסכמי אוסלו עדיין תקפים. כל מה שקורה שלא בשטחי C, מבחינה התיישבותית, זה לא חוקי, בוודאי לא מאחזים, אבל גם לא צירים שמובילים בין ישובים בשטחי C. לאורך השנים, הקיצוניים בגבעות משכו את כולם באף וניסו לאתגר את המערכת וניסו להתקדם. בהתחלה זה היה בעיקר לשטחים הפתוחים ב-C - מאמצים שמדינת ישראל לא הצליחה להתמודד איתם. ככל שהמהלכים של סמוטריץ' מאז שהוקמה הממשלה התקדמו, הקיצוניים הלכו קדימה ל-B ו-A, וקו העימות הצטמצם. היום פלסטיני ממוצע שמסתכל מהחלון שלו יכול לראות מאחז שקם פתאום. זה מעלה את רמת החיכוך, ומוביל למה שקורה בקוסרה".
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