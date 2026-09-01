"קוסרה נמצאת בשטח B. כמה קיצוניים החליטו לפרוץ את הגבולות ולהשקיע שם מאמץ. לשיטתם, לרשות הפלסטינית יש תוכנית רחבה של שליטה על רכסי ההרים ביהודה ושומרון - אחד מהם נמצא גם שם. הם הקימו בסביבה מאחז שנקרא תל תלפיות, וכחלק מכל הדבר הזה הרבה מהפעילות התרכזה סביב מבנה בקוסרה. יש מהמבנה הזה תצפית על כל האזור, זאת נקודה אסטרטגית, שהפורצים טוענים שהיא קריטית לפלסטינים", מסביר אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ynet.

"קוסרה נמצאת בשטח B. כמה קיצוניים החליטו לפרוץ את הגבולות ולהשקיע שם מאמץ. לשיטתם, לרשות הפלסטינית יש תוכנית רחבה של שליטה על רכסי ההרים ביהודה ושומרון - אחד מהם נמצא גם שם. הם הקימו בסביבה מאחז שנקרא תל תלפיות, וכחלק מכל הדבר הזה הרבה מהפעילות התרכזה סביב מבנה בקוסרה. יש מהמבנה הזה תצפית על כל האזור, זאת נקודה אסטרטגית, שהפורצים טוענים שהיא קריטית לפלסטינים", מסביר אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ynet.

"קוסרה נמצאת בשטח B. כמה קיצוניים החליטו לפרוץ את הגבולות ולהשקיע שם מאמץ. לשיטתם, לרשות הפלסטינית יש תוכנית רחבה של שליטה על רכסי ההרים ביהודה ושומרון - אחד מהם נמצא גם שם. הם הקימו בסביבה מאחז שנקרא תל תלפיות, וכחלק מכל הדבר הזה הרבה מהפעילות התרכזה סביב מבנה בקוסרה. יש מהמבנה הזה תצפית על כל האזור, זאת נקודה אסטרטגית, שהפורצים טוענים שהיא קריטית לפלסטינים", מסביר אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ynet.