האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על ההידרדרות ביחסים בין אירופה לישראל.
"יש מתח מאוד משמעותי בין מספר מדינות באירופה לבין ישראל מאז 7 באוקטובר ובעיקר מאז התגובה הישראלית. יש חוסר הבנה עמוק במה שקורה בשטח ובהחלטות שקורות במדינה, ויש פער מאוד גדול בין מה שהמדינות האלה מכריזות למה שקורה בפועל. יש לנו עדיין הרבה משותף עם מדינות אירופה, ויש גם פערים בין מדינות אירופה עצמן. מאוד קשה לקבל תמונה ברורה או להגיע למסקנה מסוימת על מה האירופאים חושבים על ישראל. זה מאוד מגוון ומאוד מורכב, והיא משתנה. יש ביקורת והמתח קיים, אבל יש לא מעט דברים שנרקמים מאחורי הקלעים", אומר בנימין טואטי מנכ״ל אלנט ישראל.
"שומעים על חרם וסנקציות, זה קיים אבל זה נשאר באיזורים מסויימים. כרגע שום דבר לא יצא לפועל והמסחר לא נפגע. יש פרדוקס בגישה של אירופה לישראל. בהרבה מקרים מתקבלות החלטות או מתקיימות הפגנות אנטי ישראליות. עם זאת המוסדות ובעיקר הפוליטיקאים מעודדים את הקשר עם ישראל. יש שיתוף פעולה ביטחוני בין המדינות, בעיקר במזרח אירופה. יש קירבה הדוקה בין המדינות האלה לבין ישראל. כרגע אין עוד פגיעה במסחר עם ישראל - גם במדינות שמבקרות בצורה קשה את ישראל כמו ספרד ואירלנד".
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