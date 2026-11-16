"יש מתח מאוד משמעותי בין מספר מדינות באירופה לבין ישראל מאז 7 באוקטובר ובעיקר מאז התגובה הישראלית. יש חוסר הבנה עמוק במה שקורה בשטח ובהחלטות שקורות במדינה, ויש פער מאוד גדול בין מה שהמדינות האלה מכריזות למה שקורה בפועל. יש לנו עדיין הרבה משותף עם מדינות אירופה, ויש גם פערים בין מדינות אירופה עצמן. מאוד קשה לקבל תמונה ברורה או להגיע למסקנה מסוימת על מה האירופאים חושבים על ישראל. זה מאוד מגוון ומאוד מורכב, והיא משתנה. יש ביקורת והמתח קיים, אבל יש לא מעט דברים שנרקמים מאחורי הקלעים", אומר בנימין טואטי מנכ״ל אלנט ישראל.