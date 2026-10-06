"יש שני גורמים עיקריים לעליית מחירי הדלק. המתיחות הגיאופוליטית באזור שמשפיעה על מחירי הדלק בכל העולם; והתחזקות הדולר שאנחנו רואים בשבועות האחרונים. השילוב של שניהם דוחף את מחיר הדלק למעלה. הדלק לא עלה מיד אחרי סגירת מצר הורמוז כי המשקיעים והסוחרים מנסים להסתכל קדימה. בשלבים מוקדמים יותר הייתה ציפייה שנגיע לפתרון מהיר יותר, וזה עיכב את עליית הדלק, אבל בתקופה האחרונה מבינים שהעניינים די מדשדשים בכל הנוגע למו"מ בין ארה"ב לאיראן, והשחקנים בשווקים לא ממש אוהבים את חוסר הוודאות. זה שומר על מחירי הדלק גבוהים", מסביר ד״ר דייבי דיסטניק, משנה לראש עיריית תל אביב יפו וחבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.