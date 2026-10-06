האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על עליית מחירי הדלק.
"יש שני גורמים עיקריים לעליית מחירי הדלק. המתיחות הגיאופוליטית באזור שמשפיעה על מחירי הדלק בכל העולם; והתחזקות הדולר שאנחנו רואים בשבועות האחרונים. השילוב של שניהם דוחף את מחיר הדלק למעלה. הדלק לא עלה מיד אחרי סגירת מצר הורמוז כי המשקיעים והסוחרים מנסים להסתכל קדימה. בשלבים מוקדמים יותר הייתה ציפייה שנגיע לפתרון מהיר יותר, וזה עיכב את עליית הדלק, אבל בתקופה האחרונה מבינים שהעניינים די מדשדשים בכל הנוגע למו"מ בין ארה"ב לאיראן, והשחקנים בשווקים לא ממש אוהבים את חוסר הוודאות. זה שומר על מחירי הדלק גבוהים", מסביר ד״ר דייבי דיסטניק, משנה לראש עיריית תל אביב יפו וחבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.
"ההוזלה של המס נראית כמו צעד שקשור בעיקר לבחירות, ואנחנו נראה את ההוזלה מבוטלת בתחילת נובמבר. הבלו והמע"מ מגיעים ל-52% מהמחיר שאנחנו משלמים. אפשר לנהל דיון שלם אם המס צריך להיות גבוה או נמוך, וזה נכנס לסוגיות כמו עידוד שימוש בתחבורה ציבורית. אבל בהינתן שזאת הנוסחה שרצים איתה כבר הרבה שנים, אז הוזלה כזאת לחודשיים בלבד רגע לפני בחירות אז ברור שזה נראה כמו שיקולי בחירות. למדינה המהלך הזה עולה כ-450 מיליון שקל לכל החודשיים האלה - בלי שום מקור תקציבי".
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