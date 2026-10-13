"הסיפור מתחיל שמונה חודשים לפני הרצח, עם לידת הבן הצעיר של לינדזי קלנסי. בחודשים האלה היא מתחילה לדווח על קשיים נפשיים כמו חרדה ודיכאון קשים. כמה חודשים נוספים לאחר מכן היא פונה לקבל טיפול ומקבלת מפסיכיאטרים קוקטייל של 13-12 תרופות. היא דיווחה על תחושות של ניתוק בפני הרופאים ובפני בעלה, והביעה חשש מהתרופות ומתופעות הלוואי. בתחילת ינואר היא אשפזה את עצמה לכמה ימים ואובחנה שוב עם חרדה ודיכאון, אך אף אחת מהאבחנות לא איבחנה אותה עם פסיכוזה שלאחר לידה", מספרת שיר שמשי, חובבת וחוקרת קרימינולוגיה.

"הסיפור מתחיל שמונה חודשים לפני הרצח, עם לידת הבן הצעיר של לינדזי קלנסי. בחודשים האלה היא מתחילה לדווח על קשיים נפשיים כמו חרדה ודיכאון קשים. כמה חודשים נוספים לאחר מכן היא פונה לקבל טיפול ומקבלת מפסיכיאטרים קוקטייל של 13-12 תרופות. היא דיווחה על תחושות של ניתוק בפני הרופאים ובפני בעלה, והביעה חשש מהתרופות ומתופעות הלוואי. בתחילת ינואר היא אשפזה את עצמה לכמה ימים ואובחנה שוב עם חרדה ודיכאון, אך אף אחת מהאבחנות לא איבחנה אותה עם פסיכוזה שלאחר לידה", מספרת שיר שמשי, חובבת וחוקרת קרימינולוגיה.

"הסיפור מתחיל שמונה חודשים לפני הרצח, עם לידת הבן הצעיר של לינדזי קלנסי. בחודשים האלה היא מתחילה לדווח על קשיים נפשיים כמו חרדה ודיכאון קשים. כמה חודשים נוספים לאחר מכן היא פונה לקבל טיפול ומקבלת מפסיכיאטרים קוקטייל של 13-12 תרופות. היא דיווחה על תחושות של ניתוק בפני הרופאים ובפני בעלה, והביעה חשש מהתרופות ומתופעות הלוואי. בתחילת ינואר היא אשפזה את עצמה לכמה ימים ואובחנה שוב עם חרדה ודיכאון, אך אף אחת מהאבחנות לא איבחנה אותה עם פסיכוזה שלאחר לידה", מספרת שיר שמשי, חובבת וחוקרת קרימינולוגיה.

"כשלושה שבועות לאחר שהיא משתחררת מהאשפוז, היא מבקשת מפטריק, בעלה, לאחר שהוא חוזר מהעבודה שילך לבית המרקחת ויאסוף בשבילה תרופות ואוכל שהזמינה ממסעדה. הוא יצא לסיבוב של 55-45 דקות, שבמהלכו קלנסי רצחה את שלושת ילדיה. לאחר מכן, היא עלתה לקומה השנייה, פגעה בעצמה וקפצה מהחלון. כשפטריק הגיע הוא הבין שמשהו לא תקין, ומהר מאוד מצא את קלנסי במצב לא טוב. הוא הזמין אמבולנס, ולאחר מכן מוצא את גופות שלושת הילדים במרתף".

"כשלושה שבועות לאחר שהיא משתחררת מהאשפוז, היא מבקשת מפטריק, בעלה, לאחר שהוא חוזר מהעבודה שילך לבית המרקחת ויאסוף בשבילה תרופות ואוכל שהזמינה ממסעדה. הוא יצא לסיבוב של 55-45 דקות, שבמהלכו קלנסי רצחה את שלושת ילדיה. לאחר מכן, היא עלתה לקומה השנייה, פגעה בעצמה וקפצה מהחלון. כשפטריק הגיע הוא הבין שמשהו לא תקין, ומהר מאוד מצא את קלנסי במצב לא טוב. הוא הזמין אמבולנס, ולאחר מכן מוצא את גופות שלושת הילדים במרתף".

"כשלושה שבועות לאחר שהיא משתחררת מהאשפוז, היא מבקשת מפטריק, בעלה, לאחר שהוא חוזר מהעבודה שילך לבית המרקחת ויאסוף בשבילה תרופות ואוכל שהזמינה ממסעדה. הוא יצא לסיבוב של 55-45 דקות, שבמהלכו קלנסי רצחה את שלושת ילדיה. לאחר מכן, היא עלתה לקומה השנייה, פגעה בעצמה וקפצה מהחלון. כשפטריק הגיע הוא הבין שמשהו לא תקין, ומהר מאוד מצא את קלנסי במצב לא טוב. הוא הזמין אמבולנס, ולאחר מכן מוצא את גופות שלושת הילדים במרתף".