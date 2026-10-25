"מערכת הבחירות הזאת מתאפיינת בשיעמום מפתיע. יש נטייה להגיד שאלה 'הבחירות הגורליות בתולדות המדינה'. מבלי להיכנס לאם זה נכון או לא, הפער בין ההכרזה הזאת, לבין האופן שבו אנחנו חווים את מערכת הבחירות הזאת דרך התקשורת הוא משמעותי. זה לא אומר שאפשר להסיק מזה משהו על אחוזי הצבעה, אבל אם אני אנסה לבחור שלושה אירועים בלתי נשכחים ממערכת הבחירות הזאת, יהיה קשה לבחור משהו בקונצנזוס", אומר עינב שיף, מבקר הטלוויזיה של "ידיעות אחרונות" ו-ynet.