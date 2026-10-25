האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על הבחירות המשעממות ביותר על המסך.
"מערכת הבחירות הזאת מתאפיינת בשיעמום מפתיע. יש נטייה להגיד שאלה 'הבחירות הגורליות בתולדות המדינה'. מבלי להיכנס לאם זה נכון או לא, הפער בין ההכרזה הזאת, לבין האופן שבו אנחנו חווים את מערכת הבחירות הזאת דרך התקשורת הוא משמעותי. זה לא אומר שאפשר להסיק מזה משהו על אחוזי הצבעה, אבל אם אני אנסה לבחור שלושה אירועים בלתי נשכחים ממערכת הבחירות הזאת, יהיה קשה לבחור משהו בקונצנזוס", אומר עינב שיף, מבקר הטלוויזיה של "ידיעות אחרונות" ו-ynet.
"יש איזשהו חוסר אונים של תקשורת המיינסטרים, של כלי תקשורת ותיקים כמו טלוויזיה, אל מול הדיגיטל. מאוד קשה להתביית על סדר יום ולמצוא נושא שבאמת עובד. בחירות 2015 ובחירות 2019 היו נקודות שינוי משמעותיות. אני חושב שזאת הייתה הפעם האחרונה ששני הצדדים היו פעילים באותו היקף ברוב כלי התקשורת המסורתיים. כשנתניהו החליט לצאת לבליץ המפורסם שלו ב-2015, וגם ב-2019, הוא הגיע לאולפנים של 12 ושל 13, ולא בהכרח למגישים שמזוהים איתו.
"בגלל הכניסה של ערוץ 14 וההיחלשות בנתוני הרייטינג של ערוצי הטלוויזיה הגדולים בגילים מסויימים, נוצר מצב שמערכת הבחירות מתנהלת בצורה גושית בטלוויזיה וברדיו. מצד אחד כמה אפשר לשמוע את ליברמן או בנט מדברים, מצד אחד, ומצד שני אפשר לקבל את הרושם שהליכוד נמצא רק בערוץ 14. השיעמום הזה לא נוצר כי הבחירות לא מעניינות, אלא הוא נוצר בגלל איזושהי קוטביות ערוצים, בדומה ל-CNN ופוקס ניוז. נוצרה מעין חומה תקשורתית בין הגושים".
אם פספסתם: אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, על המפלגות הקטנות - שעשויות להכריע את הבחירות.