"יש פה רגע היסטורי במובן רחב הרבה יותר מההצלחה האלקטורלית. יש כאן התגייסות יוצאת דופן של החברה הערבית אחרי שנים של תחושת הדרה, של חוסר אמון ושל יאוש. זה בא על רקע האלימות והפשיעה בחברה הערבית, והתחושה של אזרחים רבים שהמדינה לא רואה אותם, ולזה מצטרפת המלחמה והחרפה במתח בין יהודים לערבים. כל זה יכול היה להביא לצמצום בהשתתפות של ערבים. אלא שהפעם התסכול תורגם להתגייסות פוליטית. יש כאן שינוי בתפיסה של מה זה להיות אזרח ומה זה לקחת חלק במרחב הציבורי. הציבור הערבי מבקש לא רק הכרה בזכויותיו, אלא גם יכולת להשפיע", מסביר ד"ר רן קוטנר, התכנית הבינ"ל ללימודי שלום וניהול סכסוכים, אוניברסיטת חיפה.