"לא ברור אם נראה בחירות אמינות בדרום סודן בקרוב. מבחינת מה שאומרים בדרום סודן יהיה להם קשה לקיים את הבחירות כי הם לא יצליחו להתכונן אליהן מבחינה טכנית מבחינת ציוד ומתקנים. אבל מה שהם לא אומרים זה שהסכסוך בין השבטים וביתר שאת בין האופוזיציה לבין הנשיא הוא לא ממש מאפשר הסכם שלום. דרום סודן בנויה מעשרה מחוזות, אבל המערכת השבטית שלה נשארה במבנה שאופייני להרבה מקומות באפריקה. השבטים ממנים או בוחרים ראש ממשלה או נשיא על פי גודל וחשיבות השבט. אלא שיש מחוזות שאין קונצנזוס מי השבט החשוב, וזה גורם להתכתשויות על שליטה", מסביר ד"ר חיים קורן מאוניברסיטת רייכמן ולשעבר שגריר ישראל בדרום סודן.