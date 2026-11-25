האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על המשבר בדרום סודן.
"לא ברור אם נראה בחירות אמינות בדרום סודן בקרוב. מבחינת מה שאומרים בדרום סודן יהיה להם קשה לקיים את הבחירות כי הם לא יצליחו להתכונן אליהן מבחינה טכנית מבחינת ציוד ומתקנים. אבל מה שהם לא אומרים זה שהסכסוך בין השבטים וביתר שאת בין האופוזיציה לבין הנשיא הוא לא ממש מאפשר הסכם שלום. דרום סודן בנויה מעשרה מחוזות, אבל המערכת השבטית שלה נשארה במבנה שאופייני להרבה מקומות באפריקה. השבטים ממנים או בוחרים ראש ממשלה או נשיא על פי גודל וחשיבות השבט. אלא שיש מחוזות שאין קונצנזוס מי השבט החשוב, וזה גורם להתכתשויות על שליטה", מסביר ד"ר חיים קורן מאוניברסיטת רייכמן ולשעבר שגריר ישראל בדרום סודן.
"כשהנשיא סלבה קיר ומנהיג המורדים ריק מצ'אר הקימו ביחד את דרום סודן העצמאית ב-2011 הם יצרו חזון חדש. מדינה נפרדת מסודן שתנהל את המוסדות שלה לפי הסכם שנחתם מול דרום סודן. היתה חלוקה מפורטת איך הדברים יתנהלו, והוקצבו להם חמש שנים לתרגל את זה. כשהם יצאו לעצמאות זה היה אחרי משאל עם ואחרי בחירות. אלא שקשה מאוד להתגבר על יריבות שבטית ויריבות אישית. שני האנשים האלה הם מאוד חזקים ומאוד אינטליגנטיים. כל אחד ניזון ממוקדי כוח שנמצאים מחוץ לסודן.
"המדינה הייתה אמורה להשתקם, יש לה משאבים רבים. אלא שהתשתית שלה לא טובה. אין דרכים סלולות למשל. יש למשל מטעי מנגו מעולים, באזורים מאוד פנימיים. רוצים לשווק אותו אבל אין שום דרך לשנע את הפרי הזה. זה מאוד קשה ובירוקרטיה מסורבלת. זה מבנה שמנסים להתאים אותו למאה ה-21 מבחינת ניהול מדינה - וזה מעכב אותם מלקדם את הדברים. הביורוקרטיה מאוד לא פשוטה ומסורבלת".
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