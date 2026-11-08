האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet . והפעם: על מבצעי חודש נובמבר ואיך הם משפיעים על המוח שלנו.

"בחודש נובמבר יש המון הנחות, וזה יום שאפשר לחסוך בו, אבל בפועל זה הופך להיות תקופה של בזבוזים שאנשים מוציאים הרבה יותר ממה שהם צריכים. יש כמה דברים שאפשר לעשות. הדקדקנים יכינו רשימה מראש של מה צריך, ויגדירו בה תקציב קשיח ולנסות לא לחרוג ממנו. אני ממליצה לעקוב אחרי מחירים כבר לפני כן, ולראות מה קורה בנובמבר, וברגע שמגיעים למחיר נמוך לקנות. אם מגיעים לנובמבר בלי רשימה ובלי שמתכוננים, אפשר להוריד תוסף לדפדפן שמאפשר לבדוק מחירים. השוואת מחירים לפני הקנייה תמיד מאוד עוזרת. חשוב להקפיד לא לקנות ביותר מ-75 דולר, כדי לא לשלם מכס", מסבירה מירב קריסטל כתבת הצרכנות של ynet.

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"המקור של המבצעים של נובמבר הוא תלוי במקום. אם מדברים על ארצות הברית, אז בנובמבר מתקיים חג ההודיה, ובאופן מסורתי אנשים יצאו לקנות סביב החג. אצל הסוחרים נוצרה ציפייה שאנשים יגיעו יותר מהרגיל, והתחילו להשיק מבצעים. המשטרה בפלורידה נתנה את הכינוי בלאק פריידי, כי אנשים היו רבים על המבצעים. לאט לאט הסוחרים לקחו את היום הזה יותר ברצינות. בסין יש את יום הרווקים הסיני. זה איזשהו חג שיזמו בשנות ה-90 באחת האוניברסיטאות בסין, שבמקור לא קשור לקניות. ב-2009 ענקית המסחר עליבאבא הפכה את היום הזה לפסטיבל קניות, והוא הפך להיות אירוע המסחר האלקטרוני הכי גדול בעולם. בישראל יש לנו את ShoppingIL, יום שגוגל השיקה ב-2014".

לדברי ד"ר לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, יש מנגנון פסיכולוגי שמוריד לנו חסמים כשרואים מבצעים כמו בחודש נובמבר. "יש תחושה שהכל מותר. לפי מחקר שבדק מה קורה לאנשים במוח כשהם נחשפים למילה 'מבצע', יש מנגנונים שמעלים את הערך של דברים עבורנו כשנחשפים להנחות. המשמעות היא שלפעמים פריטים שלא מעניינים אותי בשגרה, יכולים לקבל משמעות אחרת עבורי כשהם במבצע, ויש להם ערך יותר גבוה עבורי ממה שהיה להם קודם.

"כשאנחנו נולדים יש לנו ערך לדברים מאוד ברורים - אוכל, שתייה. עם הזמן החברות השונות למדו לייצר ערך למה שאנחנו קונים. הדברים האלה אומרים דברים עלינו - מי אני, לאיזה קבוצה אני משתייך, איזה מעמד, מה הסטטוס שלי. המוצרים האלה שאנחנו קונים, ממלאים לעיתים צרכים פסיכולוגיים".

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