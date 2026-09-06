"כעת, כשהפלסטינים נמצאים במשבר פנימי עמוק, יש ניסיון של אנשי הרשות לעשות בחירות ולחזק את המוסדות הישנים. הרשות הפלסטינית הוקמה בעקבות הסכמי אוסלו, וכדי שהיא תתנהל באופן דמוקרטי כפי שרצו הפלסטינים והישראלים, היה צורך להקים פרלמנט פנימי, שייקרא המועצה המחוקקת, והיא תעניק לרשות המבצעת - כלומר הרשות הפלסטינית - את סמכותה. יש בעיה במבנה הזה: בהיררכיה של הגופים הפלסטיניים, הרשות הפלסטינית היא למעשה מתחת לאש"ף - שהוא הארגון שמאגד בתוכו את כל הגופים הפלסטיניים. עם השנים נשחק הכוח של אש"ף ובפועל המוסד החזק ביותר הוא הרשות. נוצרה כאן אנומליה כזאת, שהביאה את אבו מאזן לחשוב על בחירות.

"כעת, כשהפלסטינים נמצאים במשבר פנימי עמוק, יש ניסיון של אנשי הרשות לעשות בחירות ולחזק את המוסדות הישנים. הרשות הפלסטינית הוקמה בעקבות הסכמי אוסלו, וכדי שהיא תתנהל באופן דמוקרטי כפי שרצו הפלסטינים והישראלים, היה צורך להקים פרלמנט פנימי, שייקרא המועצה המחוקקת, והיא תעניק לרשות המבצעת - כלומר הרשות הפלסטינית - את סמכותה. יש בעיה במבנה הזה: בהיררכיה של הגופים הפלסטיניים, הרשות הפלסטינית היא למעשה מתחת לאש"ף - שהוא הארגון שמאגד בתוכו את כל הגופים הפלסטיניים. עם השנים נשחק הכוח של אש"ף ובפועל המוסד החזק ביותר הוא הרשות. נוצרה כאן אנומליה כזאת, שהביאה את אבו מאזן לחשוב על בחירות.

"כעת, כשהפלסטינים נמצאים במשבר פנימי עמוק, יש ניסיון של אנשי הרשות לעשות בחירות ולחזק את המוסדות הישנים. הרשות הפלסטינית הוקמה בעקבות הסכמי אוסלו, וכדי שהיא תתנהל באופן דמוקרטי כפי שרצו הפלסטינים והישראלים, היה צורך להקים פרלמנט פנימי, שייקרא המועצה המחוקקת, והיא תעניק לרשות המבצעת - כלומר הרשות הפלסטינית - את סמכותה. יש בעיה במבנה הזה: בהיררכיה של הגופים הפלסטיניים, הרשות הפלסטינית היא למעשה מתחת לאש"ף - שהוא הארגון שמאגד בתוכו את כל הגופים הפלסטיניים. עם השנים נשחק הכוח של אש"ף ובפועל המוסד החזק ביותר הוא הרשות. נוצרה כאן אנומליה כזאת, שהביאה את אבו מאזן לחשוב על בחירות.