האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית.
"המועצה המחוקקת הפלסטינית היא גוף שקם בעקבות הסכמי אוסלו. היא לא מתפקדת כבר המון שנים. הבחירות הראשונות היו ב-1996 והיא תפקדה באופן מאוד מקרטע עד 2006. כשערפאת מת ואבו מאזן נבחר, הרשות הפלסטינית פתחה דף חדש. אבו מאזן שונה מאוד מערפאת. הוא מדבר בלשון בהירה וחד משמעית, ובעקבות הבחירה בו, נערכו בחירות גם לפרלמנט. בבחירות האלה חמאס ניצחה", מסביר יוחנן צורף, חוקר בכיר לנושא פלסטינים במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS.
"כעת, כשהפלסטינים נמצאים במשבר פנימי עמוק, יש ניסיון של אנשי הרשות לעשות בחירות ולחזק את המוסדות הישנים. הרשות הפלסטינית הוקמה בעקבות הסכמי אוסלו, וכדי שהיא תתנהל באופן דמוקרטי כפי שרצו הפלסטינים והישראלים, היה צורך להקים פרלמנט פנימי, שייקרא המועצה המחוקקת, והיא תעניק לרשות המבצעת - כלומר הרשות הפלסטינית - את סמכותה. יש בעיה במבנה הזה: בהיררכיה של הגופים הפלסטיניים, הרשות הפלסטינית היא למעשה מתחת לאש"ף - שהוא הארגון שמאגד בתוכו את כל הגופים הפלסטיניים. עם השנים נשחק הכוח של אש"ף ובפועל המוסד החזק ביותר הוא הרשות. נוצרה כאן אנומליה כזאת, שהביאה את אבו מאזן לחשוב על בחירות.
"יש ויכוח מר שמתנהל בין אבו מאזן לבין חמאס זה המון שנים. אבו מאזן סבור כי הדרך של חמאס, המאבק המזוין, נכשל. הוא אומר את זה עוד מהימים שהוא שימש סגן לערפאת. מבחינתו, אי אפשר להמשיך בדרך הזאת, בפת"ח ובאש"ף כבר ניסו את זה שנים רבות, ומבחינתו אי אפשר להביא ככה שינוי. הוא דורש מחמאס לקבל את המרות של הנציג הבלעדי של העם הפלסטיני, שזה אש"ף. המלחמה האחרונה נתנה לו את ההוכחה שהוא היה צריך לעמדה שלו.
"יש פערים עצומים בין העמדה שלו כמנהיג, לבין הציבור ואיך הוא מרגיש במשך השנים. הציבור הפלסטיני מזה שנים רבות חושב ששתי ההנהגות הפלסטיניות נכשלו בדרכן - גם חמאס וגם הרשות. התהליך המדיני נכשל, והמאבק המזויין של חמאס נכשל. עד 7 באוקטובר הדרך של חמאס עוד סיפקה את הציבור במידת מה. אלא שההרס ברצועת עזה ותוצאות המלחמה כמעט מחקו את התמיכה בחמאס".
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