האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על ההידרדרות ביחסי ישראל-בריטניה.
"שני ראשי הממשלה, נתניהו בישראל ואנדי ברנהאם בבריטניה, מנהלים פוליטיקה מול הבייס שלהם - אצל נתניהו זה קריטי יותר כי הוא לקראת בחירות וחשוב לו להראות לבייס שלו שהוא מתעמת עם זרים ולא נותן להם לנהל את המדינה מבחינה ביטחונית. ברנהאם, שהחליף את סטארמר לאחרונה מייצג את הצד הסוציאליסטי יותר במפלגה. הוא פונה לאגף היותר שמאלי בלייבור, שמעוניין לשמוע יותר ביקורת על ישראל בנושאי התנחלויות ועזה. אחת הצורות של ברנהאם להציג את ההבדל בינו לבין סטארמר היא לבקר את ישראל", מסביר פרופ' טל שדה מאוניברסיטת תל אביב.
"אנחנו לא בדרך לסנקציות כלכליות משמעותיות - בעיקר כי הסחר עם בריטניה לא מאוד קריטי עבור ישראל. אמנם בריטניה היא יעד הייצוא השמיני בגודלו, אבל זה אולי 3% מהייצוא. סנקציות קריטיות שהם יכולים להטיל זה קשור לחלקים של F35. באופן כללי, סנקציות כלכליות בעולם של היום הוא דבר מאוד לא אפקטיבי, כי יש המון דרכים לעקוף אותן. המגזר העסקי בישראל והמגזר העסקי בבריטניה ימצאו דרכים לנתב את הסחר ביניהם. זה לא שזה לא משנה בכלל, אבל זה לא משהו בעל משמעות רחבה לכלכלה שלנו.
"חילופי ההנהגה בלייבור משקפים אוריינטציה חדשה לבוחרים פרו-פלסטינים, לא רק מוסלמים אלא גם בריטים בעלי עמדות שמאליות. מבחינתם הממשלה בישראל היא ממשלה ימנית שלא מוכנה להכיר בזכויות העם הפלסטיני. רובם יגידו שהם לא נגד ישראל. להפך, הם סבורים שהם תומכים בישראל ועוזרים לה להתגבר על הממשלה שלה. הם יגידו שהם נגד הממשלה הנוכחית ולא נגד ישראל, והמשמעות הנובעת היא שאם תהיה פה ממשלה אחרת היחס לישראל ישתנה".
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