"שני ראשי הממשלה, נתניהו בישראל ואנדי ברנהאם בבריטניה, מנהלים פוליטיקה מול הבייס שלהם - אצל נתניהו זה קריטי יותר כי הוא לקראת בחירות וחשוב לו להראות לבייס שלו שהוא מתעמת עם זרים ולא נותן להם לנהל את המדינה מבחינה ביטחונית. ברנהאם, שהחליף את סטארמר לאחרונה מייצג את הצד הסוציאליסטי יותר במפלגה. הוא פונה לאגף היותר שמאלי בלייבור, שמעוניין לשמוע יותר ביקורת על ישראל בנושאי התנחלויות ועזה. אחת הצורות של ברנהאם להציג את ההבדל בינו לבין סטארמר היא לבקר את ישראל", מסביר פרופ' טל שדה מאוניברסיטת תל אביב.

"שני ראשי הממשלה, נתניהו בישראל ואנדי ברנהאם בבריטניה, מנהלים פוליטיקה מול הבייס שלהם - אצל נתניהו זה קריטי יותר כי הוא לקראת בחירות וחשוב לו להראות לבייס שלו שהוא מתעמת עם זרים ולא נותן להם לנהל את המדינה מבחינה ביטחונית. ברנהאם, שהחליף את סטארמר לאחרונה מייצג את הצד הסוציאליסטי יותר במפלגה. הוא פונה לאגף היותר שמאלי בלייבור, שמעוניין לשמוע יותר ביקורת על ישראל בנושאי התנחלויות ועזה. אחת הצורות של ברנהאם להציג את ההבדל בינו לבין סטארמר היא לבקר את ישראל", מסביר פרופ' טל שדה מאוניברסיטת תל אביב.

"שני ראשי הממשלה, נתניהו בישראל ואנדי ברנהאם בבריטניה, מנהלים פוליטיקה מול הבייס שלהם - אצל נתניהו זה קריטי יותר כי הוא לקראת בחירות וחשוב לו להראות לבייס שלו שהוא מתעמת עם זרים ולא נותן להם לנהל את המדינה מבחינה ביטחונית. ברנהאם, שהחליף את סטארמר לאחרונה מייצג את הצד הסוציאליסטי יותר במפלגה. הוא פונה לאגף היותר שמאלי בלייבור, שמעוניין לשמוע יותר ביקורת על ישראל בנושאי התנחלויות ועזה. אחת הצורות של ברנהאם להציג את ההבדל בינו לבין סטארמר היא לבקר את ישראל", מסביר פרופ' טל שדה מאוניברסיטת תל אביב.