"מצעי המפלגות מאוד דלים בכל הנוגע לשאלת הסכסוך. נראה שהמפלגות מפחדות לעסוק בנושא שהוא כל כך נפיץ וכל כך רגיש. מצאנו כמה ממצאים מפתיעים. במהלך שלוש שנים הפגשנו אנשים עם השקפות עולם שונות, חלקם פעילים במשך שנים רבות בנושא, חלקם בעלי התנגשויות אידאולוגיות עמוקות. ראינו שהם עדיין לומדים דברים חדשים שהם לא הכירו מהמפגשים. הם גילו למשל קולות אחרים מתוך החברה החרדית, שהראו פרגמטיות מסויימת בכל הנוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני", אומרת ליאת מלכה מנהלת רשת מנהיגות והשפעה בארגון תמה.

"מצעי המפלגות מאוד דלים בכל הנוגע לשאלת הסכסוך. נראה שהמפלגות מפחדות לעסוק בנושא שהוא כל כך נפיץ וכל כך רגיש. מצאנו כמה ממצאים מפתיעים. במהלך שלוש שנים הפגשנו אנשים עם השקפות עולם שונות, חלקם פעילים במשך שנים רבות בנושא, חלקם בעלי התנגשויות אידאולוגיות עמוקות. ראינו שהם עדיין לומדים דברים חדשים שהם לא הכירו מהמפגשים. הם גילו למשל קולות אחרים מתוך החברה החרדית, שהראו פרגמטיות מסויימת בכל הנוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני", אומרת ליאת מלכה מנהלת רשת מנהיגות והשפעה בארגון תמה.

"מצעי המפלגות מאוד דלים בכל הנוגע לשאלת הסכסוך. נראה שהמפלגות מפחדות לעסוק בנושא שהוא כל כך נפיץ וכל כך רגיש. מצאנו כמה ממצאים מפתיעים. במהלך שלוש שנים הפגשנו אנשים עם השקפות עולם שונות, חלקם פעילים במשך שנים רבות בנושא, חלקם בעלי התנגשויות אידאולוגיות עמוקות. ראינו שהם עדיין לומדים דברים חדשים שהם לא הכירו מהמפגשים. הם גילו למשל קולות אחרים מתוך החברה החרדית, שהראו פרגמטיות מסויימת בכל הנוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני", אומרת ליאת מלכה מנהלת רשת מנהיגות והשפעה בארגון תמה.

"הקבוצה המזרחית-מסורתית הביאו עמדה שונה יחסית - הם לא רואים את ישראל כ'ווילה בג'ונגל', אלא כחלק מהמרחב של המזרח התיכון. מבחינתם הם נטועים כאן - הוריהם נולדו באזור הזה והם מנהלים כבר דורות רבים מערכות יחסים עם העולם המוסלמי. מבחינתם, הם בני המקום והם מדברים על המרחב בצורה רחבה יותר מאשר על הסכסוך בלבד.

"הקבוצה המזרחית-מסורתית הביאו עמדה שונה יחסית - הם לא רואים את ישראל כ'ווילה בג'ונגל', אלא כחלק מהמרחב של המזרח התיכון. מבחינתם הם נטועים כאן - הוריהם נולדו באזור הזה והם מנהלים כבר דורות רבים מערכות יחסים עם העולם המוסלמי. מבחינתם, הם בני המקום והם מדברים על המרחב בצורה רחבה יותר מאשר על הסכסוך בלבד.

"הקבוצה המזרחית-מסורתית הביאו עמדה שונה יחסית - הם לא רואים את ישראל כ'ווילה בג'ונגל', אלא כחלק מהמרחב של המזרח התיכון. מבחינתם הם נטועים כאן - הוריהם נולדו באזור הזה והם מנהלים כבר דורות רבים מערכות יחסים עם העולם המוסלמי. מבחינתם, הם בני המקום והם מדברים על המרחב בצורה רחבה יותר מאשר על הסכסוך בלבד.