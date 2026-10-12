"כל המחאה הזאת התחילה בגלל טענות מאוד קשות של תושבי הפריפריה בצרפת, שמרגישים שהם מקבלים חינוך נחות יותר ובתי ספר צפופים ומוזנחים ובלי מורים. המחאה התפשטה למאות בתי ספר אחרים ואז התחלנו לראות אלימות קשה בין המשטרה למוחים. עכשיו, גם השמאל הקיצוני בצרפת שותף לסיפור הזה. נציג השמאל הקיצוני ז'אן לוק מלנשון הביע תמיכה במחאות, ומנגד מרין לה פן מהימין אומרת דברים אחרים לגמרי", אומרת ד"ר אסתר לופטין, מומחית לאירופה מהמחלקה לשפות באוניברסיטת תל אביב.

"כל המחאה הזאת התחילה בגלל טענות מאוד קשות של תושבי הפריפריה בצרפת, שמרגישים שהם מקבלים חינוך נחות יותר ובתי ספר צפופים ומוזנחים ובלי מורים. המחאה התפשטה למאות בתי ספר אחרים ואז התחלנו לראות אלימות קשה בין המשטרה למוחים. עכשיו, גם השמאל הקיצוני בצרפת שותף לסיפור הזה. נציג השמאל הקיצוני ז'אן לוק מלנשון הביע תמיכה במחאות, ומנגד מרין לה פן מהימין אומרת דברים אחרים לגמרי", אומרת ד"ר אסתר לופטין, מומחית לאירופה מהמחלקה לשפות באוניברסיטת תל אביב.

"כל המחאה הזאת התחילה בגלל טענות מאוד קשות של תושבי הפריפריה בצרפת, שמרגישים שהם מקבלים חינוך נחות יותר ובתי ספר צפופים ומוזנחים ובלי מורים. המחאה התפשטה למאות בתי ספר אחרים ואז התחלנו לראות אלימות קשה בין המשטרה למוחים. עכשיו, גם השמאל הקיצוני בצרפת שותף לסיפור הזה. נציג השמאל הקיצוני ז'אן לוק מלנשון הביע תמיכה במחאות, ומנגד מרין לה פן מהימין אומרת דברים אחרים לגמרי", אומרת ד"ר אסתר לופטין, מומחית לאירופה מהמחלקה לשפות באוניברסיטת תל אביב.

ד"ר לופטין מסבירה כי "74% מהצרפתים טוענים שהמצב יחמיר. הם מקווים שהבחירות ב-2027 יביאו לשינוי פוליטי וחברתי, אבל הם פסימיים. אחד הדברים שמפריע להם זה הנושא של הגירה ושל זהות צרפתית. מצד אחד יש את מחאת התלמידים שטוענים שהכיתות צפופות ואין מורים, ומצד שני הסקרים מראים שגם אלה שלא יוצאים לרחוב מאוד ממורמרים מהמצב של צרפת. צריך לזכור שבניגוד למדינות אירופיות אחרות, לצרפתים יש ניסיון במהפכות. הם יוצאים לרחובות ואז מגיעה התגובה הלא פרופורציונלית של המשטרה. הם חוששים שאם לא ישימו לזה סוף, זה יתפתח למקומות רעים. כל המהפכות בצרפת היו אלימות, החל מהמהפכה הצרפתית שהסתיימה בגיליוטינה. זו תרבות שונה ממדינות אחרות באירופה.

ד"ר לופטין מסבירה כי "74% מהצרפתים טוענים שהמצב יחמיר. הם מקווים שהבחירות ב-2027 יביאו לשינוי פוליטי וחברתי, אבל הם פסימיים. אחד הדברים שמפריע להם זה הנושא של הגירה ושל זהות צרפתית. מצד אחד יש את מחאת התלמידים שטוענים שהכיתות צפופות ואין מורים, ומצד שני הסקרים מראים שגם אלה שלא יוצאים לרחוב מאוד ממורמרים מהמצב של צרפת. צריך לזכור שבניגוד למדינות אירופיות אחרות, לצרפתים יש ניסיון במהפכות. הם יוצאים לרחובות ואז מגיעה התגובה הלא פרופורציונלית של המשטרה. הם חוששים שאם לא ישימו לזה סוף, זה יתפתח למקומות רעים. כל המהפכות בצרפת היו אלימות, החל מהמהפכה הצרפתית שהסתיימה בגיליוטינה. זו תרבות שונה ממדינות אחרות באירופה.

ד"ר לופטין מסבירה כי "74% מהצרפתים טוענים שהמצב יחמיר. הם מקווים שהבחירות ב-2027 יביאו לשינוי פוליטי וחברתי, אבל הם פסימיים. אחד הדברים שמפריע להם זה הנושא של הגירה ושל זהות צרפתית. מצד אחד יש את מחאת התלמידים שטוענים שהכיתות צפופות ואין מורים, ומצד שני הסקרים מראים שגם אלה שלא יוצאים לרחוב מאוד ממורמרים מהמצב של צרפת. צריך לזכור שבניגוד למדינות אירופיות אחרות, לצרפתים יש ניסיון במהפכות. הם יוצאים לרחובות ואז מגיעה התגובה הלא פרופורציונלית של המשטרה. הם חוששים שאם לא ישימו לזה סוף, זה יתפתח למקומות רעים. כל המהפכות בצרפת היו אלימות, החל מהמהפכה הצרפתית שהסתיימה בגיליוטינה. זו תרבות שונה ממדינות אחרות באירופה.