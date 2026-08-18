"מצרים לא ויתרה אף פעם על מעמדה כמתווכת, גם כשקטאר הייתה בשיאה, וגם כשכל העולם התרחק מהם. מצרים כל הזמן נמצאת בתמונה. השלום עם מצרים הוא פספוס, החמצה גדולה של ישראל. לא-סיסי הייתה פגישה סגורה עם יהודים אמריקנים, ולפי אנשים שהיו שם הוא סיפר להם על שיחות פנימיות שהוא מקיים עם נתניהו. בשלב מסוים, לדבריו, נתניהו הפסיק את השיחות האלה. היום במצרים מחכים שההנהגה בישראל תתחלף, כמו במדינות אחרות באזור" אומרת פרשנית העולם הערבי של "ידיעות אחרונות", סמדר פרי.