האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על המאמצים של מצרים לחזור למרכז הבמה ולתפקידה כמתווכת בין ישראל לחמאס.
"מצרים לא ויתרה אף פעם על מעמדה כמתווכת, גם כשקטאר הייתה בשיאה, וגם כשכל העולם התרחק מהם. מצרים כל הזמן נמצאת בתמונה. השלום עם מצרים הוא פספוס, החמצה גדולה של ישראל. לא-סיסי הייתה פגישה סגורה עם יהודים אמריקנים, ולפי אנשים שהיו שם הוא סיפר להם על שיחות פנימיות שהוא מקיים עם נתניהו. בשלב מסוים, לדבריו, נתניהו הפסיק את השיחות האלה. היום במצרים מחכים שההנהגה בישראל תתחלף, כמו במדינות אחרות באזור" אומרת פרשנית העולם הערבי של "ידיעות אחרונות", סמדר פרי.
"הקרע בין קטאר למצרים התחיל ב-2017. אז, סעודיה הכריזה על נתק מוחלט עם קטאר, ולאט לאט מדינות נוספות הצטרפו, בהן גם מצרים. המטרה הייתה לסגור את קטאר בלי שום סיוע ולנתק כל קשר. הנתק הזה נמשך 4 שנים, אבל עד היום למשל לא משדרים בהרבה מדינות באזור את ערוץ אל-ג'זירה. המצרים חוששים מהחסות שהקטארים נותנים לאחים המוסלמים ולחמאס ספציפית. חליל אל-חיה חי שם למשל. אבל רואים לאט לאט נדידה של אנשי חמאס לכיוון טורקיה, וזה עשוי לתרום להתחממות היחסים".
אם פספסתם: אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, על האופן שבו דור ה-Z משפיע על שוק העבודה.