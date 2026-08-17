האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על הפריימריז בליכוד.
"הפריימריז בליכוד הם אחד מאירועי השיא במערכת הבחירות כולה. הליכוד היא המפלגה הכי גדולה על המפה, היא מפלגת שלטון וחבריה מכהנים כשרים, אבל היא גם נאבקת על חייה. אנחנו רואים את הסקרים שגורעים ממנה בערך שבעה מנדטים. זה הופך אותה לצפופה. הרבה אנשים שרגילים להיבחר ולהיכנס למשרה ממשלתית עומדים בפני סימן שאלה. האירוע הזה גדול והוא לא רק פוליטי - הוא יצרי ואמוציונלי. אבל גם חשוב לזכור שלרשימה שתיבחר יש המון השפעה על מה שיבוא בהמשך, וגם רואים שנתניהו שם המון משקל על איך תיראה הרשימה מתוך ההבנה שיש לה השפעה מכרעת על תוצאות הבחירות", מסבירה הכתבת הפוליטית של ynet, מורן אזולאי.
"בקדנציה הזו אנחנו רואים שכל מי שהיה מזוהה עם הרפורמה המשפטית, הביקורת על היועמ"שית והובלת הקו המיליטנטי נגד מערכת המשפט, מרגיש שהוא יכול להיות רגוע יותר. טלי גוטליב לדוגמה היא תופעה יוצאת דופן בליכוד. היא לא נמצאת בדילים עם קבוצות הכוח, היא לא הולכת לאירועים של חברי מרכז ולא הולכת לאירועים ולמקומות שמתמודדים בפריימריז בדרך כלל הולכים אליהם. ובכל זאת, היא נמצאת במקום מאוד מאוד גבוה. הסיבה לכך היא הקו הניצי והטיקט שאיתו היא נכנסה לכנסת.
"חברי כנסת רבים עשו סקרים בין המתפקדים, והם גילו שהכוח שמניע אותם הוא קודם כל מערכת המשפט, אחר כך ביטחון והסוגייה האיראנית, ורק לאחר מכן סוגיות אחרות כמו חינוך ויוקר המחייה. כל אותם אנשים שמחזיקים בקו היותר ניצי צפויים לנחות במקום טוב ברשימה העתידית.
"סיעת הליכוד היא סיעה מאוד מגובשת ונאמנה, למרות ניסיון הפוטש. זאת ממשלה שהצליחה להישאר בשלטון גם אחרי 7 באוקטובר וגם אחרי ניסיון ההפיכה. זה לא מובן מאליו שכולם התייצבו מאחריו. אבל בכל זאת אנחנו רואים חברי כנסת ושרים שמאוד מאוד מתקשים. הסיבה לכך היא שהרשימה מאוד מצומצמת. נתניהו מנסה לעצב את הרשימה בצלמו ובדמותו וזה יוצר צפיפות ברשימה. חברי כנסת בולטים ושרים יפלטו הביתה ונראה רשימה אחרת, יותר קטנה ויותר מהודקת ועם זה נתניהו יצא לדרך".
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