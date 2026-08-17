"הפריימריז בליכוד הם אחד מאירועי השיא במערכת הבחירות כולה. הליכוד היא המפלגה הכי גדולה על המפה, היא מפלגת שלטון וחבריה מכהנים כשרים, אבל היא גם נאבקת על חייה. אנחנו רואים את הסקרים שגורעים ממנה בערך שבעה מנדטים. זה הופך אותה לצפופה. הרבה אנשים שרגילים להיבחר ולהיכנס למשרה ממשלתית עומדים בפני סימן שאלה. האירוע הזה גדול והוא לא רק פוליטי - הוא יצרי ואמוציונלי. אבל גם חשוב לזכור שלרשימה שתיבחר יש המון השפעה על מה שיבוא בהמשך, וגם רואים שנתניהו שם המון משקל על איך תיראה הרשימה מתוך ההבנה שיש לה השפעה מכרעת על תוצאות הבחירות", מסבירה הכתבת הפוליטית של ynet, מורן אזולאי.