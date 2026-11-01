האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על הסיכויים להקים ממשלה.
"הנשיא אמור להעניק את המנדט למי שיש את הסיכוי הכי גבוה להקים ממשלה. זה לא שיש לו יותר מדי חופש פעולה. נכון לרגע זה, גדי איזנקוט יכול להגיע אליו ולהגיד 'עלה בידי'. במצב כזה הנשיא אמור לתת לו את המנדט, ואז בעשרה בנובמבר, איזנקוט יוכל מיד לאחר השבעת הכנסת להקים ממשלה. אם גדי לא יעשה את זה, הנשיא יסיים את כל סבב ההתייעצויות לפני השבעת הכנסת. כשמסתכלים עכשיו על גוש השינוי, זה לא מובן מאליו שכל ראשי המפלגות ימליצו על איזנקוט. בנט עלול להמליץ על עצמו למשל. במקרה כזה - הנשיא עשוי לתת את המנדט פשוט לראש המפלגה הגדולה ביותר", מסביר תא"ל (מיל') ראם עמינח, חבר במכון למחקרי בטחון לאומי ה-INSS ולשעבר חבר בפורום מטכ״ל.
"קשה לראות איך נתניהו יכול לבנות ממשלה. יש לו 43 מנדטים. הערבים בוודאות לא הולכים איתו. הוא צריך לרתום אליו מפלגות מתוך הרביעיה של האופוזיציה. אם הוא יסכים לנטוש את החרדים, את בן גביר ואת סמוטריץ' אז אולי הוא יוכל לרתום אותם - אבל אין סיכוי שהוא יסכים לוותר עליהם. קשה לראות איך כל מצב אחר מתכנס לממשלה בראשות נתניהו.
"יש דרך להקים ממשלה - בלי להפר שום הבטחה. זאת תהיה ממשלה צרה, ממשלת מיעוט - אבל יציבה. חשוב להזכיר - ממשלה בישראל לא צריכה 61 אצבעות - אלא מנדט אחד יותר מהמתנגדים. נניח שביום ההצבעה על הממשלה הח"כים הערבים ימנעו מהצבעה, וגם שישה ח"כים של אגודת ישראל ימנעו מהצבעה - במצב כזה יש 48 מול 47 - ואף אחד לא הפר הבטחה. צריך לזכור שגם הממשלה הנוכחית היא ממשלת מיעוט מאז יוני 2025. גם אם הפתרון הזה לא יעבוד - איזנקוט יכול לסגור עם רע"ם שהם יצביעו בעד הקמת הממשלה".
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