"הנשיא אמור להעניק את המנדט למי שיש את הסיכוי הכי גבוה להקים ממשלה. זה לא שיש לו יותר מדי חופש פעולה. נכון לרגע זה, גדי איזנקוט יכול להגיע אליו ולהגיד 'עלה בידי'. במצב כזה הנשיא אמור לתת לו את המנדט, ואז בעשרה בנובמבר, איזנקוט יוכל מיד לאחר השבעת הכנסת להקים ממשלה. אם גדי לא יעשה את זה, הנשיא יסיים את כל סבב ההתייעצויות לפני השבעת הכנסת. כשמסתכלים עכשיו על גוש השינוי, זה לא מובן מאליו שכל ראשי המפלגות ימליצו על איזנקוט. בנט עלול להמליץ על עצמו למשל. במקרה כזה - הנשיא עשוי לתת את המנדט פשוט לראש המפלגה הגדולה ביותר", מסביר תא"ל (מיל') ראם עמינח, חבר במכון למחקרי בטחון לאומי ה-INSS ולשעבר חבר בפורום מטכ״ל.