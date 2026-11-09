"המצור היבשתי נועד לחסום את נתיבי האספקה וההברחה הרבים שיש לאיראן. להערכת שירותי המודיעין, מאז ינואר 2025, הוברחו לאיראן דרך היבשה ודרך הים הכספי כשני מיליארד דולר של ציוד צבאי, שנועד לתעשיית הטילים והכטב"מים של איראן. הציוד הזה הוברח בשלושה אמצעים: הברחות מרוסיה דרך הים הכספי; מסין במטוסי מטען; ודרך היבשה. לאיראן יש גבולות יבשתיים עצומים ואפשר להבריח אליה בקלות. ההברחות האלה מחזיקות גם את המשק האזרחי וגם את התעשייה הצבאית", מסביר הפרשן לענייני ביטחון של ynet רון בן ישי.

"המצור היבשתי נועד לחסום את נתיבי האספקה וההברחה הרבים שיש לאיראן. להערכת שירותי המודיעין, מאז ינואר 2025, הוברחו לאיראן דרך היבשה ודרך הים הכספי כשני מיליארד דולר של ציוד צבאי, שנועד לתעשיית הטילים והכטב"מים של איראן. הציוד הזה הוברח בשלושה אמצעים: הברחות מרוסיה דרך הים הכספי; מסין במטוסי מטען; ודרך היבשה. לאיראן יש גבולות יבשתיים עצומים ואפשר להבריח אליה בקלות. ההברחות האלה מחזיקות גם את המשק האזרחי וגם את התעשייה הצבאית", מסביר הפרשן לענייני ביטחון של ynet רון בן ישי.

"המצור היבשתי נועד לחסום את נתיבי האספקה וההברחה הרבים שיש לאיראן. להערכת שירותי המודיעין, מאז ינואר 2025, הוברחו לאיראן דרך היבשה ודרך הים הכספי כשני מיליארד דולר של ציוד צבאי, שנועד לתעשיית הטילים והכטב"מים של איראן. הציוד הזה הוברח בשלושה אמצעים: הברחות מרוסיה דרך הים הכספי; מסין במטוסי מטען; ודרך היבשה. לאיראן יש גבולות יבשתיים עצומים ואפשר להבריח אליה בקלות. ההברחות האלה מחזיקות גם את המשק האזרחי וגם את התעשייה הצבאית", מסביר הפרשן לענייני ביטחון של ynet רון בן ישי.