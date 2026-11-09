האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על האפשרות של חידוש המלחמה באיראן.
"המצור היבשתי נועד לחסום את נתיבי האספקה וההברחה הרבים שיש לאיראן. להערכת שירותי המודיעין, מאז ינואר 2025, הוברחו לאיראן דרך היבשה ודרך הים הכספי כשני מיליארד דולר של ציוד צבאי, שנועד לתעשיית הטילים והכטב"מים של איראן. הציוד הזה הוברח בשלושה אמצעים: הברחות מרוסיה דרך הים הכספי; מסין במטוסי מטען; ודרך היבשה. לאיראן יש גבולות יבשתיים עצומים ואפשר להבריח אליה בקלות. ההברחות האלה מחזיקות גם את המשק האזרחי וגם את התעשייה הצבאית", מסביר הפרשן לענייני ביטחון של ynet רון בן ישי.
"האיראנים הזהירו שאם טראמפ ילך לתקיפה צבאית, זה לא ייגמר מתי שנוח לארצות הברית - ויש סיבה טובה להאמין להם. בניגוד לישראל שרוצה להסיר לחלוטין את האיום האיראני - גם הטילים, גם הגרעין וגם הפרוקסי, מבחינת ארצות הברית העניין הוא קצת שונה. טראמפ אמנם אמר שהוא לא מוכן שלאיראן יהיה גרעין, אז תקיפה עוצמתית, כוללת, על מתקני הגרעין, אמורה לספק אותו. האופציה הזאת לא קיימת באמת - איראן הודיעה שהיא תמשיך במלחמה ושהיא תתקוף את שכנותיה במפרץ הפרסי מה שיגרום לזינוק של מחירי האנרגיה; וסיבה נוספת היא שאין שום ביטחון שמתקפה כזאת באמת תהיה אפקטיבית. האפשרות הסבירה יותר היא שילכו על מהלך גדול שבסופו איראן תהיה מוחלשת.
"האמריקנים כבר נערכו עם כוח גדול והם ערוכים למבצע גדול. גם אנחנו וגם הם ערוכים למבצע בהיקף קטן וגם למבצע בהיקף גדול אם המו"מ ייכשל. מהמבצעים הקודמים אנחנו יודעים שיש חלוקת עבודה גיאוגרפית. החלק של ישראל יהיה צפון ומערב איראן וארה"ב עם מרכז ודרום איראן. ישראל תתעסק עם ההגנה האווירית, מתקני ייצור הטילים ומחסני הטילים, מתקני שיגור הטילים - כולם במערב. לישראל תהיה הרבה עבודה, ויכול להיות שיהיו מטרות שאנחנו עוד לא מכירים".
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