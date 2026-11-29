האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על ועידת האקלים.
"למחוק את האזכור של דלקים מאובנים מהסכם אקלים זה קצת כמו ללכת להסכם גרעין עם איראן בלי להזכיר את המילה אורניום. יש פה אנומליה די מביכה שמתרחשת בשנים האחרונות. ועידות האקלים התחילו לפני כ-30 שנה, כשהבינו שיש בעיית אקלים. כשחברות הנפט הבינו שמשבר האקלים נגרם בגלל פליטת גזי חממה שהם האחראים העיקריים לה, הן הבינו שהן חייבות להתמודד עם זה כי אחרת הם ישארו בלי עסקים. במשך שנים הם היו נגד, הכחישו את הבעיה, נלחמו נגד הוועידות. ב-2015, בוועידת פריז, משהו השתנה. הן לראשונה הבינו שהן יכולות להיכנס לתוך שולחן הדיונים ולא רק לצעוק מבחוץ", מסביר ד"ר אבנר גרוס, מאוניברסיטת בן-גוריון.
"חברות הדלקים ניצלו את זה. מאז ועד היום, ובטח בשנים האחרונות כשארה"ב יוצאת החוצה, כשאין הנהגה ברורה להתמודדות עם משבר האקלים, חברות הנפט קיבלו כוח אדיר. הוועידות האלה איבדו את הדבר הכי חשוב שלהן. אם הן לא מסוגלות להגיד שהגורם למשבר האקלים נמצא בתוך הסכם אקלים - אז לא עשינו שום התקדמות לשום מקום. אז נכון לעכשיו אין הסכם כי מדינות אירופה לא הסכימו לחתום עליו, ובקרוב נראה איזושהי משיכת חבל בין הצדדים".
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