"למחוק את האזכור של דלקים מאובנים מהסכם אקלים זה קצת כמו ללכת להסכם גרעין עם איראן בלי להזכיר את המילה אורניום. יש פה אנומליה די מביכה שמתרחשת בשנים האחרונות. ועידות האקלים התחילו לפני כ-30 שנה, כשהבינו שיש בעיית אקלים. כשחברות הנפט הבינו שמשבר האקלים נגרם בגלל פליטת גזי חממה שהם האחראים העיקריים לה, הן הבינו שהן חייבות להתמודד עם זה כי אחרת הם ישארו בלי עסקים. במשך שנים הם היו נגד, הכחישו את הבעיה, נלחמו נגד הוועידות. ב-2015, בוועידת פריז, משהו השתנה. הן לראשונה הבינו שהן יכולות להיכנס לתוך שולחן הדיונים ולא רק לצעוק מבחוץ", מסביר ד"ר אבנר גרוס, מאוניברסיטת בן-גוריון.