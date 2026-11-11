"בחלק גדול ממדינות ה-OECD יש מס עיזבון או מס ירושה. במדינת ישראל היה מס עיזבון עד 1981, אך הוא בוטל. יש יתרונות למס כזה, אבל הוא בא עם חסרונות וקשיים שהם חלק מהסיבות שהובילו לביטולו או לכך שעדיין לא החזירו אותו. כשהמערכת בוחנת איזה מיסים להטיל אחד הדברים שמעניינים אותה היא היכולת התפעולית לגבות אותו, כמה קל להתחמק ממנו. מי שמקבל ירושה ללא מיסים מקבל הזדמנויות משמעותיות מול אחרים. יש לו נקודת התחלה שונה, כך שיש כל מיני טעמים למס ירושה - גם צמצום אי שוויון. מהצד השני - יש טענות למיסוי כפול - כי האדם שמוריש את הירושה כבר שילם מס על מה שהרוויח", מסביר ערן יעקב, לשעבר מנהל רשות המיסים.