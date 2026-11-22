האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet . והפעם: על הפסגה המשולשת בין טראמפ, שי ופוטין.





"יש נטייה לעיתונאים להתייחס לתמונות המאוד של טראמפ, שי ופוטין, כאילו מדובר באיזה רגע משמעותי. כשמנסים להבין מה הושג, ומה קרה פה, נראה שהאירוע די מוגבל. אני לא חושב ששום דבר אופרטיבי הוחלט בפגישה הזו. אחת מהתופעות של עידן טראמפ היא שיש ועידות כאלה שנראות בתור דבר מאוד מחולל ומתייחסים אליהן ככה. טראמפ מאוד אוהב ומאמין בפסגות האלה הוא מאמין שהקשר האישי הזה הוא סופר משמעותי ושזה מונע מלחמות. במובן מסוים יכול להיות שהפסגות האלה באמת מפחיתות את המתח. עם זאת, אם בוחנים אם יש פה הישגים דיפלומטיים קריטיים - אז התשובה עד כמה שאנחנו יודעים היא לא", אומר העיתונאי נדב איל.

טראמפ, שי ופוטין ( צילום: Win McNamee/Pool via REUTERS )





"הפסגה הזאת משרתת את כל אחד מהמנהיגים. טראמפ חווה תבוסה מביכה בארצות הברית, מהקשות ביותר שהרפובליקנים חוו מאז מלחמת העולם השנייה בבחירות האמצע. זאת תבוסה ששינתה את המפה הפוליטית והיא מעלה דור חדש של מנהיגים אמריקנים. המפלגה לא יודעת איך לאכול את האירוע הזה, והפסגה הזאת מאוד משרתת אותו, אפילו רק מעצם היכולת שלה לעזור לו לשנות את נושא השיחה.

מבחינת פוטין, הפסגה הזאת נותנת לו מתנה שלא מגיעה לו. רוסיה היא מדינה בלתי חשובה מול ארה"ב וסין. יש לה אמנם כוח גרעיני והיא מפחידה את אירופה. אבל אם לא המלחמה באוקראינה פוטין כלל לא היה נוכח באירוע הזה. רוסיה היא נסיכות נפט במובן מסוים, ולא מדינה שמצליחה לשחזר את ימי הזוהר שלה. אין מה להשוות בין רוסיה לבין סין וארה"ב, ולא ברור למה פוטין הוזמן לשם. לטראמפ יש איזו פינה חמה בלב לפוטין והוא מתייחס אליו בכבוד רב, וכנראה זה מה שהוביל אותו לכלול אותו בפגישה.

"האינטרסים הסיניים הם קודם כל למצק את המעמד של סין כמעצמת על שעומדת מול ארצות הברית. פגישה כזאת מדגימה את הכוח הסיני מבחינתם. זה מאוד חשוב להם. העניין הזה של להיות מעצמת על - זה המסר הגדול של שי ג'ינפינג, שהוא כבר אחד המנהיגים החשובים ביותר בתולדות הקומוניזם הסיני. הסינים רוצים שיהיה ברור לעולם שהוא רב קוטבי. שיש בו כמה מעצמות והוא לא בשליטה אמריקנית. דבר נוסף הוא שהסינים לא רוצים שארה"ב תתייחס לעניין הגרעין שלהם. הם מרחיבים את הארסנל הגרעיני שלהם והם לא רוצים עוד אמנה. זה צריך להטריד את ארצות הברית ואת שאר המערב. הם שואפים להיות כוח צבאי מסיבי כדי יום אחד להשתלט על טייואן, או רק לאמן. ההצהרה של המנהיגים בינתיים כללה רק התייחסות די עמומה בנוגע להפחתה בכוח הגרעיני".

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