"היה פה צירוף יוצא דופן של כמה אירועים שהתכנסו בזמן קצר שעורר דאגה על כל המשמעויות של AI והסוכנים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם: תקיפה של אתר על ידי סוכני AI; התפטרות של חוקר בכיר באנתרופיק בטענה שיש סכנה לעתיד האנושות; בכירים בתעשייה, בהם דריו אמודיי, המנכ"ל של אנתרופיק, וסם אלטמן, המנכ"ל של OpenAI, יצאו בהכרזות שצריך לעצור ושכדאי להאט. כל אלה יצרו ביחד בהלה. מה שקורה זה שאנחנו לאט לאט מגלים יותר ויותר יכולות של המודלים האלה ושל הסוכנים - ויש הרגשה שאנחנו רגע לפני איבוד שליטה מוחלט וזה מתחיל להפחיד", אומר עמית קרפ, שותף בקרן סמר.

"היה פה צירוף יוצא דופן של כמה אירועים שהתכנסו בזמן קצר שעורר דאגה על כל המשמעויות של AI והסוכנים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם: תקיפה של אתר על ידי סוכני AI; התפטרות של חוקר בכיר באנתרופיק בטענה שיש סכנה לעתיד האנושות; בכירים בתעשייה, בהם דריו אמודיי, המנכ"ל של אנתרופיק, וסם אלטמן, המנכ"ל של OpenAI, יצאו בהכרזות שצריך לעצור ושכדאי להאט. כל אלה יצרו ביחד בהלה. מה שקורה זה שאנחנו לאט לאט מגלים יותר ויותר יכולות של המודלים האלה ושל הסוכנים - ויש הרגשה שאנחנו רגע לפני איבוד שליטה מוחלט וזה מתחיל להפחיד", אומר עמית קרפ, שותף בקרן סמר.

"היה פה צירוף יוצא דופן של כמה אירועים שהתכנסו בזמן קצר שעורר דאגה על כל המשמעויות של AI והסוכנים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם: תקיפה של אתר על ידי סוכני AI; התפטרות של חוקר בכיר באנתרופיק בטענה שיש סכנה לעתיד האנושות; בכירים בתעשייה, בהם דריו אמודיי, המנכ"ל של אנתרופיק, וסם אלטמן, המנכ"ל של OpenAI, יצאו בהכרזות שצריך לעצור ושכדאי להאט. כל אלה יצרו ביחד בהלה. מה שקורה זה שאנחנו לאט לאט מגלים יותר ויותר יכולות של המודלים האלה ושל הסוכנים - ויש הרגשה שאנחנו רגע לפני איבוד שליטה מוחלט וזה מתחיל להפחיד", אומר עמית קרפ, שותף בקרן סמר.