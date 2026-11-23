"החוקים שעומדים בלב המהפכה המשטרית שהקואליציה האחרונה חוקקה הם שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים; החוק שמשנה את מעמדה של היועמ"שית, שהופך את ההנחיות שלה לאופציונליות מבחינת הממשלה; וחוק מח"ש שהכפיף את המחלקה למשרד המשפטים. לצד אלה יש חוקים שחלק מהמתנגדים למהפכה המשטרית טוענים שהם כלולים בה - למשל חוק עונש מוות למחבלים, תיקון פקודת המשטרה שהעניק לשר סמכויות להתוות מדיניות כללית, וחוק התקשורת. את כל החוקים האלה הרוב בכנסת החדשה ינסה לבטל, אבל לא ברור כמה זמן יש לו וכמה הוא יספיק", אומר פרופ' אדם שנער מאוניברסיטת רייכמן.

"החוקים שעומדים בלב המהפכה המשטרית שהקואליציה האחרונה חוקקה הם שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים; החוק שמשנה את מעמדה של היועמ"שית, שהופך את ההנחיות שלה לאופציונליות מבחינת הממשלה; וחוק מח"ש שהכפיף את המחלקה למשרד המשפטים. לצד אלה יש חוקים שחלק מהמתנגדים למהפכה המשטרית טוענים שהם כלולים בה - למשל חוק עונש מוות למחבלים, תיקון פקודת המשטרה שהעניק לשר סמכויות להתוות מדיניות כללית, וחוק התקשורת. את כל החוקים האלה הרוב בכנסת החדשה ינסה לבטל, אבל לא ברור כמה זמן יש לו וכמה הוא יספיק", אומר פרופ' אדם שנער מאוניברסיטת רייכמן.

"החוקים שעומדים בלב המהפכה המשטרית שהקואליציה האחרונה חוקקה הם שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים; החוק שמשנה את מעמדה של היועמ"שית, שהופך את ההנחיות שלה לאופציונליות מבחינת הממשלה; וחוק מח"ש שהכפיף את המחלקה למשרד המשפטים. לצד אלה יש חוקים שחלק מהמתנגדים למהפכה המשטרית טוענים שהם כלולים בה - למשל חוק עונש מוות למחבלים, תיקון פקודת המשטרה שהעניק לשר סמכויות להתוות מדיניות כללית, וחוק התקשורת. את כל החוקים האלה הרוב בכנסת החדשה ינסה לבטל, אבל לא ברור כמה זמן יש לו וכמה הוא יספיק", אומר פרופ' אדם שנער מאוניברסיטת רייכמן.

"החוק המשמעותי ביותר הוא החוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים. כשהוא נחקק הוא לא נכנס לתוקף באופן מיידי אלא הוא נכנס לתוקף עם כניסתה של כנסת חדשה. הוא עוד לא ממש פועל כי בשביל זה צריך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. החוק השני, החוק לשינוי מעמדה של היועמ"שית, עוד לא נכנס לתוקף - הוא ייכנס ב-1 בינואר. שאר החוקים כבר בתוקף. את חלק מהחוקים אפשר לבטל בלי חוק מיוחד. יש חוקים שהם משוריינים - כמו למשל חוק יסוד הממשלה. ואז צריך רוב של 61. כרגע נראה שהם יכולים לבטל גם את החוקים האלה.

"החוק המשמעותי ביותר הוא החוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים. כשהוא נחקק הוא לא נכנס לתוקף באופן מיידי אלא הוא נכנס לתוקף עם כניסתה של כנסת חדשה. הוא עוד לא ממש פועל כי בשביל זה צריך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. החוק השני, החוק לשינוי מעמדה של היועמ"שית, עוד לא נכנס לתוקף - הוא ייכנס ב-1 בינואר. שאר החוקים כבר בתוקף. את חלק מהחוקים אפשר לבטל בלי חוק מיוחד. יש חוקים שהם משוריינים - כמו למשל חוק יסוד הממשלה. ואז צריך רוב של 61. כרגע נראה שהם יכולים לבטל גם את החוקים האלה.

"החוק המשמעותי ביותר הוא החוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים. כשהוא נחקק הוא לא נכנס לתוקף באופן מיידי אלא הוא נכנס לתוקף עם כניסתה של כנסת חדשה. הוא עוד לא ממש פועל כי בשביל זה צריך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. החוק השני, החוק לשינוי מעמדה של היועמ"שית, עוד לא נכנס לתוקף - הוא ייכנס ב-1 בינואר. שאר החוקים כבר בתוקף. את חלק מהחוקים אפשר לבטל בלי חוק מיוחד. יש חוקים שהם משוריינים - כמו למשל חוק יסוד הממשלה. ואז צריך רוב של 61. כרגע נראה שהם יכולים לבטל גם את החוקים האלה.