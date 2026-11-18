"את שוק השכירות אפשר לתאר בשלוש מילים נפרדות. קודם כל הוא צומח, כי הוא רק הולך וגדל מבחינת הביקוש; הוא בוער כי המחירים לא מפסיקים לעלות; והוא ממש ג'ונגל, כי הוא לא מוסדר והוא צריך טיפול דחוף של המדינה. זה לא רק צעירים וסטודנטים אלא הרבה משפחות. אלה הרבה אנשים שלא יכולים לגייס הון עצמי ולהיכנס לשוק הנדל"ן, לא יכולים לקנות דירות ולפעמים גם לא רוצים לקנות דירות. יש לא מעט אנשים שמעדיפים לגור בשכירות כדי לאפשר לעצמם לשפר את התנאים של הדירה שבה הם גרים, וזה רק גורם לשוק השכירות להיות יותר ויותר מבוקש, ולמחירים לעלות יותר ויותר", מסביר אורי חודי, כתב ופרשן הנדל"ן של ynet.