האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על שוק השכירות של ישראל.
"את שוק השכירות אפשר לתאר בשלוש מילים נפרדות. קודם כל הוא צומח, כי הוא רק הולך וגדל מבחינת הביקוש; הוא בוער כי המחירים לא מפסיקים לעלות; והוא ממש ג'ונגל, כי הוא לא מוסדר והוא צריך טיפול דחוף של המדינה. זה לא רק צעירים וסטודנטים אלא הרבה משפחות. אלה הרבה אנשים שלא יכולים לגייס הון עצמי ולהיכנס לשוק הנדל"ן, לא יכולים לקנות דירות ולפעמים גם לא רוצים לקנות דירות. יש לא מעט אנשים שמעדיפים לגור בשכירות כדי לאפשר לעצמם לשפר את התנאים של הדירה שבה הם גרים, וזה רק גורם לשוק השכירות להיות יותר ויותר מבוקש, ולמחירים לעלות יותר ויותר", מסביר אורי חודי, כתב ופרשן הנדל"ן של ynet.
"השוק הזה מורכב כמעט רק מדירות בבעלות פרטית. ברגע שיש רוב מוחלט של בעלות פרטית, לשוכר יש בעיה. יש לו חוסר ביטחון - מה אם מחר חוזר הנכד מטיול גדול והוא צריך את הדירה, לא ברור איזה ערבות תידרש לתת, והרבה מהחוזים הם לטווח קצר של שנה שנתיים ולא חוזים ארוכי טווח. זה גורם לחוסר ביטחון של השוכרים. בהרבה מקומות בעולם יש פרויקטים של דיור מוסדי, ואחד המאפיינים הבולטים שלהם הוא שהשוכר יכול לחתום על חוזה לחמש שנים. אתה יודע שדמי השכירות לא יעלו בצורה מופרזת וזה מאפשר לשוכר ולמשפחתו לתכנן את השנים הקרובות שלהם כמו שצריך.
"חוק שכירות הוגנת היה אמור להיות בשורה. הוא הוצע אחרי המחאה החברתית, והייתה לו כוונה טובה. המטרה הייתה להסדיר את השוק. לתת לו כל מיני אפשרויות של הסדרה ושל פיקוח, אבל כמו הרבה חוקים בישראל הוא מצא את עצמו עובר כל מיני שינויים עד שהוא הפך למין חוק דרדלה. קבעו שם מה זה דירה ראויה למגורים - זה נחמד, אבל מובן מאליו. זה לא חוק שעשה שינוי משמעותי בשוק השכירות".
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