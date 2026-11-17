האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet . והפעם: על הטענות להשפעה זרה על הבחירות.





"יש שתי פרשות נפרדות לגמרי שנוטים לחבר יחד. האחת זו פרשת זיני והשניה זו פרשת המעטפות. פרשת זיני היא המוכרת יותר. בהתחלה ראש השב"כ הודיע כי הבחירות מוגנות, אלא שמאחורי הקלעים, גם במסרים ליועמ"שית וגם מאוחר יותר בפגישה עם יו"ר ועדת הבחירות נעם סולברג, הוא הציג מבחינתו מידע שמעיד על סכומי כסף גדולים שהועברו לישראל כדי להשפיע על תוצאות הבחירות. מאוחר יותר אנחנו מגלים ששיעור הכספים נמוך בהרבה ממה שהוא הציג, ובמסגרת החקירה שנפתחה בעניין כמעט לא הועברו מידעים והוגשו בקשות להאזנות לח"כים כמעט בלי בסיס", מסביר הכתב המשפטי של ynet נטעאל בנדל.

זיני, הרצוג ונתניהו ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

"החשש לשימוש בשב"כ כשחקן פוליטי הוא קיים. תמיד שב"כ ומשטרה נמצאים תחת ניסיון של גורמים פוליטיים להפעיל אותם. הרבה מהמידע שמגיע לרשויות האכיפה מגיע מפוליטיקאים שמנסים להתנכל ליריביהם - ועל פניו אין בזה שום דבר פסול. התפקיד של רשויות האכיפה הוא לבדוק את המידע ולבצע את פעולות האכיפה הנדרשות. עם זאת מה שקורה כעת בשב"כ, השינויים בגרסאות, הבקשות להאזנות לנבחרי ציבור מבלי להציג שום בסיס ראייתי - זה בעייתי מאוד.

"במסגרת הפרשה השנייה, המעטפות, פעילים של מפלגת רע"ם נעצרו עם מעטפות עם כסף. לפי החשד של המשטרה הכסף הזה נועד לשוחד בחירות. בית המשפט שחרר אותם, אך החקירה נמשכת. עד כה לא עלה ממנה דבר. בהמשך עלו דיווחים שמי שיזם את החקירה היא לשכת ראש הממשלה - הם אלה שהעבירו מידע על פעילי רע"ם".

אם פספסתם: אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, על הסיכויים להקים ממשלה.