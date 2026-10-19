סביב אחוז החסימה: המפלגות שעשויות להכריע את הבחירות | עם אמיר אטינגר

"שתי המפלגות הקטנות המרכזיות שעשויות להשפיע רבות על תוצאות הבחירות הן המפלגה של עופר וינטר, שבהרבה הסקרים הוא עובר את אחוז החסימה, ולצידה יש המפלגה של הנדל וזליכה. יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה איתן. לצדם יש את 'הציבור החרדי' של מוטי לייטנר שנעים סביב אחוז, אחוז וקצת בסקרים - הרבה מתחת לאחוז החסימה, אבל מספיק כדי 'לשרוף' קולות של חרדים; ויש את בני גנץ שגם הוא נמצא הרבה מתחת לאחוז החסימה", מסביר אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ynet.

"שתי המפלגות הקטנות המרכזיות שעשויות להשפיע רבות על תוצאות הבחירות הן המפלגה של עופר וינטר, שבהרבה הסקרים הוא עובר את אחוז החסימה, ולצידה יש המפלגה של הנדל וזליכה. יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה איתן. לצדם יש את 'הציבור החרדי' של מוטי לייטנר שנעים סביב אחוז, אחוז וקצת בסקרים - הרבה מתחת לאחוז החסימה, אבל מספיק כדי 'לשרוף' קולות של חרדים; ויש את בני גנץ שגם הוא נמצא הרבה מתחת לאחוז החסימה", מסביר אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ynet.

"שתי המפלגות הקטנות המרכזיות שעשויות להשפיע רבות על תוצאות הבחירות הן המפלגה של עופר וינטר, שבהרבה הסקרים הוא עובר את אחוז החסימה, ולצידה יש המפלגה של הנדל וזליכה. יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה איתן. לצדם יש את 'הציבור החרדי' של מוטי לייטנר שנעים סביב אחוז, אחוז וקצת בסקרים - הרבה מתחת לאחוז החסימה, אבל מספיק כדי 'לשרוף' קולות של חרדים; ויש את בני גנץ שגם הוא נמצא הרבה מתחת לאחוז החסימה", מסביר אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ynet.

"חשוב לזכור שברגע האמת, כשמצביעים רואים שמפלגות מתנדנדות סביב אחוז החסימה, פעמים רבות הם בוחרים שלא להצביע להם. ובכל זאת מדובר בכמות משמעותית של קולות - מאות אלפים. בשביל לעבור את אחוז החסימה, לפי ההערכות, צריך להביא כ-160 אלף בוחרים לקלפי. זה מספר מאוד מאוד גבוה. יש מאמץ בשני הגושים להוביל לפרישה. בגוש נתניהו מנסים לגרום לוינטר לפרוש, מה שלהערכתי לא יקרה. גם אצל החרדים רואים מאמצים דומים על לייטנר. מצד שני בגוש השינוי רוצים לראות את הנדל וזליכה פורשים וגם זה פחות סביר שיקרה. בינתיים גנץ מגלה עקשנות ולא סביר שיפרוש.

"חשוב לזכור שברגע האמת, כשמצביעים רואים שמפלגות מתנדנדות סביב אחוז החסימה, פעמים רבות הם בוחרים שלא להצביע להם. ובכל זאת מדובר בכמות משמעותית של קולות - מאות אלפים. בשביל לעבור את אחוז החסימה, לפי ההערכות, צריך להביא כ-160 אלף בוחרים לקלפי. זה מספר מאוד מאוד גבוה. יש מאמץ בשני הגושים להוביל לפרישה. בגוש נתניהו מנסים לגרום לוינטר לפרוש, מה שלהערכתי לא יקרה. גם אצל החרדים רואים מאמצים דומים על לייטנר. מצד שני בגוש השינוי רוצים לראות את הנדל וזליכה פורשים וגם זה פחות סביר שיקרה. בינתיים גנץ מגלה עקשנות ולא סביר שיפרוש.

"חשוב לזכור שברגע האמת, כשמצביעים רואים שמפלגות מתנדנדות סביב אחוז החסימה, פעמים רבות הם בוחרים שלא להצביע להם. ובכל זאת מדובר בכמות משמעותית של קולות - מאות אלפים. בשביל לעבור את אחוז החסימה, לפי ההערכות, צריך להביא כ-160 אלף בוחרים לקלפי. זה מספר מאוד מאוד גבוה. יש מאמץ בשני הגושים להוביל לפרישה. בגוש נתניהו מנסים לגרום לוינטר לפרוש, מה שלהערכתי לא יקרה. גם אצל החרדים רואים מאמצים דומים על לייטנר. מצד שני בגוש השינוי רוצים לראות את הנדל וזליכה פורשים וגם זה פחות סביר שיקרה. בינתיים גנץ מגלה עקשנות ולא סביר שיפרוש.