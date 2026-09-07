"משק המים הישראלי עבר אבולוציה מהקמת המדינה ועד היום, והוא ממשיך להתפתח. זה התחיל ממפעלי המים הגדולים והמוליך הארצי, מהובלה של מים מהכנרת אל הנגב והמרכז. בשנות ה-80 יש את מי הקולחין - מים בשימוש חוזר לחקלאות ותעשייה. עם הזמן איכות מי הקולחין השתפרה והיום הם מיועדים גם להשקייה. בסוף שנות ה-80 ישראל הבינה שהיא מדינה שהאוכלוסיה בה גדלה, וגם איכות החיים גדלה - וזה מגדיל את תצרוכת המים. כל זה גרם לישראל לפתח מקורות מים נוספים, והחל משנות ה-2000 גם לייצר מקורות מים נוספים לשתייה - וזה ההתפלה", מסביר פרופ׳ אופיר מנשה, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת תעשיית מים במכללה האקדמית כנרת.