האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על השבתת מתקני ההתפלה.
"משק המים הישראלי עבר אבולוציה מהקמת המדינה ועד היום, והוא ממשיך להתפתח. זה התחיל ממפעלי המים הגדולים והמוליך הארצי, מהובלה של מים מהכנרת אל הנגב והמרכז. בשנות ה-80 יש את מי הקולחין - מים בשימוש חוזר לחקלאות ותעשייה. עם הזמן איכות מי הקולחין השתפרה והיום הם מיועדים גם להשקייה. בסוף שנות ה-80 ישראל הבינה שהיא מדינה שהאוכלוסיה בה גדלה, וגם איכות החיים גדלה - וזה מגדיל את תצרוכת המים. כל זה גרם לישראל לפתח מקורות מים נוספים, והחל משנות ה-2000 גם לייצר מקורות מים נוספים לשתייה - וזה ההתפלה", מסביר פרופ׳ אופיר מנשה, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת תעשיית מים במכללה האקדמית כנרת.
"להתפלה יש שני שלבים עיקריים. בשלב הראשון מוציאים את כל המוצקים מתוך המים, ובשלב השני, השלב המרכזי - השלב הממברני. ממברנה זה מחסום פיזיקלי - חורים מאוד קטנים, שמאפשרים רק למולקולות המים לעבור דרכם. זה קורה בלחץ שנוצר באמצעות משאבות שדוחפות את המים למסננות האלה. באירועים האחרונים צריך להבין - אף על פי שהמתקנים הושבתו, המערכת לא כשלה. השירותים אמנם צומצמו, אבל המשכנו לקבל מים. יכלנו להתקלח, לנקות, לשתות. לרוב המוחלט היה מים. למרות שחמישה מתוך שישה מתקנים הושבתו, משק המים הצליח להמשיך לעבוד".
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