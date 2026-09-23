האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על ההסלמה בים האדום.
"ב-13 ביולי החות'ים טוענים שהסעודים תקפו את שדה התעופה בצנעא - אזור שנמצא בשליטתם - כדי למנוע ממטוס איראני לנחות שם. לטענתם יש כאן ניסיון של סעודיה ובנות בריתה לגרום לנתק בינם לבין איראן. השבועיים האחרונים הם קטיעה של רגיעה שהגיעו אליה הסעודים והחות'ים ב-2022, במסגרת מלחמה שפרצה ב-2015. בשבועיים האחרונים אנחנו רואים מהלך אגרסיבי מאוד של החות'ים לאורך החוף. הם משתלטים על עיר נמל אסטרטגית ועל איים חשובים, ונראה שהם בדרך להשתלט על מצר באב אל-מנדב, והם מכריזים על איסור מעבר לספינות סעודיות", מסבירה מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ באוניברסיטת בן גוריון.
"יש להצלחה של החות'ים שתי סיבות עיקריות - חולשה של הכוחות התימנים שהם נלחמים מולם, וחוסר נכונות של סעודיה ובנות בריתה להסתבך בעוד עימות. אנחנו רואים שהחות'ים פוגעים בנתיבי שיט וגם מרחיבים את טווח הירי שלהם, כולל ניסיון תקיפה של תשתיות אנרגיה בריאד. הזמן פועל נגד סעודיה ונראה שהאופציות שיש לה רחוקות מאוד מלתת לה הגנה מלאה, בטח במושגים של ניצחון על החות'ים. סעודיה חייבת להבטיח נתיבי שיט פתוחים והיא רוצה שמתקני הנפט שלה יהיו מוגנים. בהסלמה הנוכחית מסתבר שהחות'ים לא צריכים הרבה בשביל לפגוע בזה ולכן יש פה מלחמה א-סימטרית. החלש מנצח אם הוא לא מפסיד".
אם פספסתם: אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, על השינוי במדיניות התיירות של תאילנד.