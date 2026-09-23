"ב-13 ביולי החות'ים טוענים שהסעודים תקפו את שדה התעופה בצנעא - אזור שנמצא בשליטתם - כדי למנוע ממטוס איראני לנחות שם. לטענתם יש כאן ניסיון של סעודיה ובנות בריתה לגרום לנתק בינם לבין איראן. השבועיים האחרונים הם קטיעה של רגיעה שהגיעו אליה הסעודים והחות'ים ב-2022, במסגרת מלחמה שפרצה ב-2015. בשבועיים האחרונים אנחנו רואים מהלך אגרסיבי מאוד של החות'ים לאורך החוף. הם משתלטים על עיר נמל אסטרטגית ועל איים חשובים, ונראה שהם בדרך להשתלט על מצר באב אל-מנדב, והם מכריזים על איסור מעבר לספינות סעודיות", מסבירה מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ באוניברסיטת בן גוריון.

"ב-13 ביולי החות'ים טוענים שהסעודים תקפו את שדה התעופה בצנעא - אזור שנמצא בשליטתם - כדי למנוע ממטוס איראני לנחות שם. לטענתם יש כאן ניסיון של סעודיה ובנות בריתה לגרום לנתק בינם לבין איראן. השבועיים האחרונים הם קטיעה של רגיעה שהגיעו אליה הסעודים והחות'ים ב-2022, במסגרת מלחמה שפרצה ב-2015. בשבועיים האחרונים אנחנו רואים מהלך אגרסיבי מאוד של החות'ים לאורך החוף. הם משתלטים על עיר נמל אסטרטגית ועל איים חשובים, ונראה שהם בדרך להשתלט על מצר באב אל-מנדב, והם מכריזים על איסור מעבר לספינות סעודיות", מסבירה מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ באוניברסיטת בן גוריון.

"ב-13 ביולי החות'ים טוענים שהסעודים תקפו את שדה התעופה בצנעא - אזור שנמצא בשליטתם - כדי למנוע ממטוס איראני לנחות שם. לטענתם יש כאן ניסיון של סעודיה ובנות בריתה לגרום לנתק בינם לבין איראן. השבועיים האחרונים הם קטיעה של רגיעה שהגיעו אליה הסעודים והחות'ים ב-2022, במסגרת מלחמה שפרצה ב-2015. בשבועיים האחרונים אנחנו רואים מהלך אגרסיבי מאוד של החות'ים לאורך החוף. הם משתלטים על עיר נמל אסטרטגית ועל איים חשובים, ונראה שהם בדרך להשתלט על מצר באב אל-מנדב, והם מכריזים על איסור מעבר לספינות סעודיות", מסבירה מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ באוניברסיטת בן גוריון.