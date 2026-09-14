"בכל רחבי העולם יש שתי עובדות מרכזיות שצריך לקחת בחשבון: השימוש במזומן ברוב נקודות המכירה ירד. מה שעלה לאורך השנים זה כמות המזומן. אנשים מחזיקים יותר מזומן מתחת לבלטות. כשבוחנים מתי אנשים מעדיפים להחזיק מזומן, כלומר מתי נקודות המפנה שגורמות לאנשים לצבור מזומן, זה משברים - הקורונה, או המלחמה. כמו שאנשים הולכים לסופר וקונים נייר טואלט, הם אוגרים מזומן. כשיש חשש למלחמה הכספומטים מתרוקנים. אנשים מרגישים שהכסף, כשהוא נמצא להם ביד, מאוד בטוח - ואולי בצדק. במלחמה האחרונה הועלו כל מיני חששות שבניינים יקרסו ולא יהיה חשמל - בסוף שימוש בכרטיס אשראי, משיכת מזומן או העברות כספים מצריכות חשמל", מסביר פרופ' דן עמירם, לשעבר הדיקן של הפקולטה לניהול ע״ש קולר באוניברסיטת תל אביב.

"בכל רחבי העולם יש שתי עובדות מרכזיות שצריך לקחת בחשבון: השימוש במזומן ברוב נקודות המכירה ירד. מה שעלה לאורך השנים זה כמות המזומן. אנשים מחזיקים יותר מזומן מתחת לבלטות. כשבוחנים מתי אנשים מעדיפים להחזיק מזומן, כלומר מתי נקודות המפנה שגורמות לאנשים לצבור מזומן, זה משברים - הקורונה, או המלחמה. כמו שאנשים הולכים לסופר וקונים נייר טואלט, הם אוגרים מזומן. כשיש חשש למלחמה הכספומטים מתרוקנים. אנשים מרגישים שהכסף, כשהוא נמצא להם ביד, מאוד בטוח - ואולי בצדק. במלחמה האחרונה הועלו כל מיני חששות שבניינים יקרסו ולא יהיה חשמל - בסוף שימוש בכרטיס אשראי, משיכת מזומן או העברות כספים מצריכות חשמל", מסביר פרופ' דן עמירם, לשעבר הדיקן של הפקולטה לניהול ע״ש קולר באוניברסיטת תל אביב.

"בכל רחבי העולם יש שתי עובדות מרכזיות שצריך לקחת בחשבון: השימוש במזומן ברוב נקודות המכירה ירד. מה שעלה לאורך השנים זה כמות המזומן. אנשים מחזיקים יותר מזומן מתחת לבלטות. כשבוחנים מתי אנשים מעדיפים להחזיק מזומן, כלומר מתי נקודות המפנה שגורמות לאנשים לצבור מזומן, זה משברים - הקורונה, או המלחמה. כמו שאנשים הולכים לסופר וקונים נייר טואלט, הם אוגרים מזומן. כשיש חשש למלחמה הכספומטים מתרוקנים. אנשים מרגישים שהכסף, כשהוא נמצא להם ביד, מאוד בטוח - ואולי בצדק. במלחמה האחרונה הועלו כל מיני חששות שבניינים יקרסו ולא יהיה חשמל - בסוף שימוש בכרטיס אשראי, משיכת מזומן או העברות כספים מצריכות חשמל", מסביר פרופ' דן עמירם, לשעבר הדיקן של הפקולטה לניהול ע״ש קולר באוניברסיטת תל אביב.