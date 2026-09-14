האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על כסף מזומן ומדוע המדינה מנסה לצמצם את השימוש בו.
"בכל רחבי העולם יש שתי עובדות מרכזיות שצריך לקחת בחשבון: השימוש במזומן ברוב נקודות המכירה ירד. מה שעלה לאורך השנים זה כמות המזומן. אנשים מחזיקים יותר מזומן מתחת לבלטות. כשבוחנים מתי אנשים מעדיפים להחזיק מזומן, כלומר מתי נקודות המפנה שגורמות לאנשים לצבור מזומן, זה משברים - הקורונה, או המלחמה. כמו שאנשים הולכים לסופר וקונים נייר טואלט, הם אוגרים מזומן. כשיש חשש למלחמה הכספומטים מתרוקנים. אנשים מרגישים שהכסף, כשהוא נמצא להם ביד, מאוד בטוח - ואולי בצדק. במלחמה האחרונה הועלו כל מיני חששות שבניינים יקרסו ולא יהיה חשמל - בסוף שימוש בכרטיס אשראי, משיכת מזומן או העברות כספים מצריכות חשמל", מסביר פרופ' דן עמירם, לשעבר הדיקן של הפקולטה לניהול ע״ש קולר באוניברסיטת תל אביב.
"הכלכלה השחורה בישראל - אנשים שמתנהלים בלי חשבוניות, כסף מתחת לשולחן, שוחד, סמים, נשק - נאמדת ברבע מהכלכלה הישראלית. זה המון. החשיבה של ישראל היא שחייבים לעצור את זה. מלבד עניין הפשיעה הלא רצויה כמו עסקאות נשק, חברתית זה לא הוגן. התפיסה היא שהמזומן מניע את כל הכלכלה הזאת בישראל - אף אחד לא משלם לסוחר הסמים שלו באשראי. המזומן מאפשר אנונימיות, וחקיקה שמנסה לצמצם את השימוש בו אמורה לפגוע בפשיעה. רוב התירוצים של המדינות המערביות הטיעון המרכזי הוא באמת הכלכלה שחורה"
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