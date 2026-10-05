"אנחנו כבר זמן מה נמצאים במתיחות בין הממשלה בישראל לבין הממשל האמריקני סביב אלימות המתנחלים וכל הרגישויות הנלוות לזה. לא נשמע בקרוב את קושנר או טראמפ מדברים על סנקציות באופן מפורש, אבל אנחנו מתחילים לקבל - גם דרך התקשורת וגם דרך הדלפות - משהו שהוא קצת יותר מסתם אי שביעות רצון אצל ארצות הברית, איזשהו חשש של האמריקנים שישראל לא יכולה לפגוש אותם איפה שהם רוצים", מסביר עו״ד עידו דמבין מומחה לפוליטיקה אמריקאית ויחסי ישראל וארה"ב.

"אנחנו כבר זמן מה נמצאים במתיחות בין הממשלה בישראל לבין הממשל האמריקני סביב אלימות המתנחלים וכל הרגישויות הנלוות לזה. לא נשמע בקרוב את קושנר או טראמפ מדברים על סנקציות באופן מפורש, אבל אנחנו מתחילים לקבל - גם דרך התקשורת וגם דרך הדלפות - משהו שהוא קצת יותר מסתם אי שביעות רצון אצל ארצות הברית, איזשהו חשש של האמריקנים שישראל לא יכולה לפגוש אותם איפה שהם רוצים", מסביר עו״ד עידו דמבין מומחה לפוליטיקה אמריקאית ויחסי ישראל וארה"ב.

"אנחנו כבר זמן מה נמצאים במתיחות בין הממשלה בישראל לבין הממשל האמריקני סביב אלימות המתנחלים וכל הרגישויות הנלוות לזה. לא נשמע בקרוב את קושנר או טראמפ מדברים על סנקציות באופן מפורש, אבל אנחנו מתחילים לקבל - גם דרך התקשורת וגם דרך הדלפות - משהו שהוא קצת יותר מסתם אי שביעות רצון אצל ארצות הברית, איזשהו חשש של האמריקנים שישראל לא יכולה לפגוש אותם איפה שהם רוצים", מסביר עו״ד עידו דמבין מומחה לפוליטיקה אמריקאית ויחסי ישראל וארה"ב.