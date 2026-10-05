האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על יחסה של ארצות הברית לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון.
"אנחנו כבר זמן מה נמצאים במתיחות בין הממשלה בישראל לבין הממשל האמריקני סביב אלימות המתנחלים וכל הרגישויות הנלוות לזה. לא נשמע בקרוב את קושנר או טראמפ מדברים על סנקציות באופן מפורש, אבל אנחנו מתחילים לקבל - גם דרך התקשורת וגם דרך הדלפות - משהו שהוא קצת יותר מסתם אי שביעות רצון אצל ארצות הברית, איזשהו חשש של האמריקנים שישראל לא יכולה לפגוש אותם איפה שהם רוצים", מסביר עו״ד עידו דמבין מומחה לפוליטיקה אמריקאית ויחסי ישראל וארה"ב.
"האמריקנים מחכים עם אזהרות יותר מפורשות, בין היתר משום שאנחנו מתקרבים לבחירות. טראמפ רוצה לראות מה יוליד יום בכל מה שנוגע לבחירות בישראל, ורואים את זה באופן שהוא ניגש לעניין. הממשל גם מנסה לתת לממשלה איזשהו חבל. היחסים בין המדינות התהדקו במלחמה האחרונה, במיוחד מאז שטראמפ עלה לשלטון, ועכשיו הם מנסים להבין למה מה שקורה ביהודה ושומרון עדיין קורה ולמה ישראל עדיין לא השתלטה על זה. האמריקנים מרגישים שאם ישראל באמת הייתה רוצה היא כבר הייתה יכולה לפתור את זה, ואם זה ככה, הם שואלים את עצמם, למה ישראל לא רוצה לעצור את זה.
"נתניהו עושה מאמץ מופגן להשתמש בשפה של טראמפ, והוא מנסה לאותת לאמריקנים שהוא מבין את המצב. הוא גם מנסה להראות להם שהסיפור נופח והוא לא באמת בעייתי כמו שמתייחסים אליו בעולם. בארצות הברית לא ממש קונים את זה, ודי מפסיקים להאמין לנתניהו".
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