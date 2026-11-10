"איזנקוט אמנם הציג תחזית למימוש הכוונות שלו ב-28 הימים הקרובים שבמהלכם המנדט יהיה ברשותו, אבל צריך להגיד שמאחורי הקלעים מבינים שהמצב לא כל כך פשוט - בעיקר בגלל המבנה של הגושים ותוצאות הבחירות שהפכו אותו למורכב במיוחד. גם בתוך גוש השינוי יש לשחקנים השונים תוכניות אחרות. איזנקוט הראה נחישות בנוגע למה שהוא הולך לעשות בימים הקרובים, אבל מצד שני הוא לא הזכיר אף אחד אחר מחבריו לגוש. הדבר הזה בעצם מחדד את הכעס שיש לו עליהם, על כך שהם לא מקבלים את המנהיגות שלו באופן מוחלט, ונוצר מצב שהוא לא תלוי רק בעצמו - אלא בעוד הרבה גורמים מסביב", מסבירה הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.