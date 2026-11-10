האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על הסיכויים של איזנקוט להקים ממשלה.
"איזנקוט אמנם הציג תחזית למימוש הכוונות שלו ב-28 הימים הקרובים שבמהלכם המנדט יהיה ברשותו, אבל צריך להגיד שמאחורי הקלעים מבינים שהמצב לא כל כך פשוט - בעיקר בגלל המבנה של הגושים ותוצאות הבחירות שהפכו אותו למורכב במיוחד. גם בתוך גוש השינוי יש לשחקנים השונים תוכניות אחרות. איזנקוט הראה נחישות בנוגע למה שהוא הולך לעשות בימים הקרובים, אבל מצד שני הוא לא הזכיר אף אחד אחר מחבריו לגוש. הדבר הזה בעצם מחדד את הכעס שיש לו עליהם, על כך שהם לא מקבלים את המנהיגות שלו באופן מוחלט, ונוצר מצב שהוא לא תלוי רק בעצמו - אלא בעוד הרבה גורמים מסביב", מסבירה הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.
"בפני איזנקוט וגם בפני חברי גוש השינוי יש רק ברירות רעות וכולן מתנגשות עם הבטחות בחירות: לא להקים ממשלה עם נתניהו, לא להקים ממשלה עם החרדים ולא להסתמך על המפלגות הערביות. שלושת העקרונות האלה התוו את הקמפיין והם בלטו. עכשיו הם חייבים להפר את אחת ההבטחות האלה. בהתחלה שקלו אצל איזנקוט את האפשרות של ממשלת אחדות, אבל מהר מאוד היא ירדה מהפרק, כי אין מספיק אמון בין הצדדים. הפרת ההבטחה השנייה נוגעת לחרדים - האם אפשר לקחת את החרדים למרות הקמפיין. האופציה הזאת כרגע יחסית חלשה מבחינתו.
"ממשלת מיעוט היא האפשרות המועדפת על איזנקוט. הוא היה רוצה להקים ממשלה עם ולהביא אותה להצבעה בכנסת. הוא היה רוצה לעשות את זה בתמיכת כל שותפיו לגוש, אבל הוא לוקח בחשבון שליברמן עומד על סירובו לתמוך בממשלת מיעוט. איזנקוט רוצה לשחק צ'יקן מול שאר חברי גוש השינוי ולראות מי מהם יתנגד עד הרגע האחרון, ואף יצביע נגד ממשלה כזאת. אלה התרחישים שעומדים בפני איזנקוט - והוא מעדיף את השלישי".
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