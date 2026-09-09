"אחת השאלות הכי חשובות של הזהות המסורתית היא בעצם 'מהי מסורתיות'. יש במושג הזה משהו חמקמק, ועצם ההגדרה שלה קצת הורס אותה. היא משהו לא מוגדר. כשמסתכלים על כל הקבוצות האחרות - חילוניים, דתיים, אתאיסטים, רפורמים - הן לא היו עד לפני מאה מאתיים שנה. מסורתיים אומרים דבר אחר: 'אנחנו יהודים פשוטים. שומרים יותר או פחות, נאמנים לעם, אוהבים את המקורות, שרים פיוטים והולכים לבית כנסת'", מסביר פרופ' מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית ויו"ר תנועת "תיקון".

"אחת השאלות הכי חשובות של הזהות המסורתית היא בעצם 'מהי מסורתיות'. יש במושג הזה משהו חמקמק, ועצם ההגדרה שלה קצת הורס אותה. היא משהו לא מוגדר. כשמסתכלים על כל הקבוצות האחרות - חילוניים, דתיים, אתאיסטים, רפורמים - הן לא היו עד לפני מאה מאתיים שנה. מסורתיים אומרים דבר אחר: 'אנחנו יהודים פשוטים. שומרים יותר או פחות, נאמנים לעם, אוהבים את המקורות, שרים פיוטים והולכים לבית כנסת'", מסביר פרופ' מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית ויו"ר תנועת "תיקון".

"אחת השאלות הכי חשובות של הזהות המסורתית היא בעצם 'מהי מסורתיות'. יש במושג הזה משהו חמקמק, ועצם ההגדרה שלה קצת הורס אותה. היא משהו לא מוגדר. כשמסתכלים על כל הקבוצות האחרות - חילוניים, דתיים, אתאיסטים, רפורמים - הן לא היו עד לפני מאה מאתיים שנה. מסורתיים אומרים דבר אחר: 'אנחנו יהודים פשוטים. שומרים יותר או פחות, נאמנים לעם, אוהבים את המקורות, שרים פיוטים והולכים לבית כנסת'", מסביר פרופ' מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית ויו"ר תנועת "תיקון".

"המערב עבר חילון במאה ה-18 והיהדות פגשה את התהליך הזה בכל מיני אופנים. החרדתיות, הדתיים, הציונות ועוד. ספרדים ויוצאי ארצות האיסלאם הגיבו אחרת לעניין. הם לא בנו חומות, לא הגיבו בחרמות והם גם לא ערערו על הסמכויות הרבניות. אבל הם גם לא הפכו את הדת לאידאולוגיה. אין תלבושת אחידה, אין כיפה אחת, זה לא משנה. זה יצר קהילה רב-גונית מכילה מאוד, שיש בה גבולות אבל מאפשרת הרבה מגוון. זה לא מחנה מוגדר מבחינה אידאולוגית.

"המערב עבר חילון במאה ה-18 והיהדות פגשה את התהליך הזה בכל מיני אופנים. החרדתיות, הדתיים, הציונות ועוד. ספרדים ויוצאי ארצות האיסלאם הגיבו אחרת לעניין. הם לא בנו חומות, לא הגיבו בחרמות והם גם לא ערערו על הסמכויות הרבניות. אבל הם גם לא הפכו את הדת לאידאולוגיה. אין תלבושת אחידה, אין כיפה אחת, זה לא משנה. זה יצר קהילה רב-גונית מכילה מאוד, שיש בה גבולות אבל מאפשרת הרבה מגוון. זה לא מחנה מוגדר מבחינה אידאולוגית.

"המערב עבר חילון במאה ה-18 והיהדות פגשה את התהליך הזה בכל מיני אופנים. החרדתיות, הדתיים, הציונות ועוד. ספרדים ויוצאי ארצות האיסלאם הגיבו אחרת לעניין. הם לא בנו חומות, לא הגיבו בחרמות והם גם לא ערערו על הסמכויות הרבניות. אבל הם גם לא הפכו את הדת לאידאולוגיה. אין תלבושת אחידה, אין כיפה אחת, זה לא משנה. זה יצר קהילה רב-גונית מכילה מאוד, שיש בה גבולות אבל מאפשרת הרבה מגוון. זה לא מחנה מוגדר מבחינה אידאולוגית.