"בראש השנה נהוג בהרבה חסידויות לבוא ולהתפלל לצד האדמו"ר. בחסידויות שגדוליהם אינם בחיים נהוג להתפלל על קברי צדיקים - אנחנו מכירים את זה עוד מהתנ"ך. בשנים האחרונות זה התפתח. יש מחלוקת בנוגע ליציאה מהארץ כדי להתפלל על קברי צדיקים כי יש בארץ את הקברים של אברהם, יצחק ויעקב ויש עוד כל מיני אפשרויות. אבל בחסידות ברסלב כל קבר של צדיק הוא עניין - ובמיוחד רבי נחמן מברסלב. מיוחס לו המשפט 'אומן ראש השנה שלי עולה על הכל' - כלומר מי שיבוא אליו להתפלל איתו בראש השנה לא יצטרך תעניות כדי להתפלל, והוא כבר ידאג לו", מסביר כתב החרדים של ynet שילה פריד.