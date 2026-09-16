האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על הנסיעה לאומן בראש השנה
"בראש השנה נהוג בהרבה חסידויות לבוא ולהתפלל לצד האדמו"ר. בחסידויות שגדוליהם אינם בחיים נהוג להתפלל על קברי צדיקים - אנחנו מכירים את זה עוד מהתנ"ך. בשנים האחרונות זה התפתח. יש מחלוקת בנוגע ליציאה מהארץ כדי להתפלל על קברי צדיקים כי יש בארץ את הקברים של אברהם, יצחק ויעקב ויש עוד כל מיני אפשרויות. אבל בחסידות ברסלב כל קבר של צדיק הוא עניין - ובמיוחד רבי נחמן מברסלב. מיוחס לו המשפט 'אומן ראש השנה שלי עולה על הכל' - כלומר מי שיבוא אליו להתפלל איתו בראש השנה לא יצטרך תעניות כדי להתפלל, והוא כבר ידאג לו", מסביר כתב החרדים של ynet שילה פריד.
"תנועת החסידות בשביל האנשים שלא היו שייכים לעולם הרבנות, לא ידעו קרוא וכתוב בעברית, לא למדו גמרא ולא קראו בתורה. התפתחה תנועה של התקרבות ליהדות עבור גם מי שלא קורא הרבה. זה איפשר להם להיות חסידים של איזשהו רב. זאת הייתה שבירה של המוסכמות הדתיות אז. כל אחד יוכל להתחבר לאיזשהו אדמו"ר והוא יהיה לו מעין צינור שפע רוחני. פעם החסידות הייתה בנויה על זה שבראש השנה, בעיקר הגברים, נוסעים להיות אצל האדמו"ר, ואז הם היו חוזרים הביתה ומספרים מה הם ראו ומה שמעו.
"למרות המלחמות והקורונה אנחנו רואים עלייה גדולה בכמות הנוסעים לאומן - קרוב ל-40 אלף איש. לפני 15-10 שנה דיברנו על מספרים אחרים. לעריקים היו שתי שיטות. שבועיים או שלושה לפני החג, אחד הזרמים המרכזיים בברסלב פרסם מכתב שקורא לעריקים לא לטוס והקלטות של רבנים שאומרים שהמצווה היא לא לטוס. לצד זה היו כל מיני קולות שהתחילו להפיץ אחד לשני מסרים שאם הולכים מספיק זמן מראש לשדה התעופה, ונעצרים, עולים למשפט וכו', ואז לא יהיה צו עיכוב יציאה מהארץ ויהיה אפשר לטוס. היו קצת שניסו לעשות את זה אבל מהר מאוד הפיצו בברסלב לא לעשות את זה".
אם פספסתם: אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, על המסורתיות.