"פרשת קטארגייט עדיין בשלב שבו נגמרה החקירה, החומרים הועברו לידי הפרקליטות שעדיין לא קיבלה החלטה. הכיוון הוא לכתבי אישום, אבל בינתיים בפרקליטות מתמהמהים עם קבלת ההחלטה. שניים מהנאשמים, יונתן אוריך ואלי פלדשטיין, נאשמים בפרשה אחרת - הדלפת המסמכים המסווגים לבילד. לגבי יונתן אוריך מתפרסמים כל הזמן עוד ועוד עדויות וחומרי חקירה בפרשת קטארגייט. השאלה העיקרית נוגעת לשני היבטים - ההיבט הביטחוני והשני הוא טוהר המידות שנוגע לתפקידם כעובדי מדינה", מסביר כתב המשפט של ynet נטעאל בנדל.

"פרשת קטארגייט עדיין בשלב שבו נגמרה החקירה, החומרים הועברו לידי הפרקליטות שעדיין לא קיבלה החלטה. הכיוון הוא לכתבי אישום, אבל בינתיים בפרקליטות מתמהמהים עם קבלת ההחלטה. שניים מהנאשמים, יונתן אוריך ואלי פלדשטיין, נאשמים בפרשה אחרת - הדלפת המסמכים המסווגים לבילד. לגבי יונתן אוריך מתפרסמים כל הזמן עוד ועוד עדויות וחומרי חקירה בפרשת קטארגייט. השאלה העיקרית נוגעת לשני היבטים - ההיבט הביטחוני והשני הוא טוהר המידות שנוגע לתפקידם כעובדי מדינה", מסביר כתב המשפט של ynet נטעאל בנדל.

"פרשת קטארגייט עדיין בשלב שבו נגמרה החקירה, החומרים הועברו לידי הפרקליטות שעדיין לא קיבלה החלטה. הכיוון הוא לכתבי אישום, אבל בינתיים בפרקליטות מתמהמהים עם קבלת ההחלטה. שניים מהנאשמים, יונתן אוריך ואלי פלדשטיין, נאשמים בפרשה אחרת - הדלפת המסמכים המסווגים לבילד. לגבי יונתן אוריך מתפרסמים כל הזמן עוד ועוד עדויות וחומרי חקירה בפרשת קטארגייט. השאלה העיקרית נוגעת לשני היבטים - ההיבט הביטחוני והשני הוא טוהר המידות שנוגע לתפקידם כעובדי מדינה", מסביר כתב המשפט של ynet נטעאל בנדל.

"יונתן אוריך טוען שהוא דיברר מטעם קטאר אבל לא בישראל - רק בחו"ל. העניין הזה רלוונטי יותר להפרת אמונים מאשר לעבירות ביטחוניות. המקרה דומה עם פלדשטיין. הוא טוען שהוא פעל בגזרת החטופים וכי הוא לא ידע שהוא עובד בשביל קטאר. הראיות מספרות סיפור קצת שונה. הראיות מעידות על קשר של פלדשטיין מול גיל בירגר וכי הוא מקבל מסרים שבאופן מובהק משרתים את קטאר.

"יונתן אוריך טוען שהוא דיברר מטעם קטאר אבל לא בישראל - רק בחו"ל. העניין הזה רלוונטי יותר להפרת אמונים מאשר לעבירות ביטחוניות. המקרה דומה עם פלדשטיין. הוא טוען שהוא פעל בגזרת החטופים וכי הוא לא ידע שהוא עובד בשביל קטאר. הראיות מספרות סיפור קצת שונה. הראיות מעידות על קשר של פלדשטיין מול גיל בירגר וכי הוא מקבל מסרים שבאופן מובהק משרתים את קטאר.

"יונתן אוריך טוען שהוא דיברר מטעם קטאר אבל לא בישראל - רק בחו"ל. העניין הזה רלוונטי יותר להפרת אמונים מאשר לעבירות ביטחוניות. המקרה דומה עם פלדשטיין. הוא טוען שהוא פעל בגזרת החטופים וכי הוא לא ידע שהוא עובד בשביל קטאר. הראיות מספרות סיפור קצת שונה. הראיות מעידות על קשר של פלדשטיין מול גיל בירגר וכי הוא מקבל מסרים שבאופן מובהק משרתים את קטאר.