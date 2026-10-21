"אנחנו מתקרבים לקו הסיום עם נמנום שלא אופייני למערכות בחירות. בדרך כלל רואים יותר סממנים ברחובות. השנה אם אדם חיצוני יגיע ויישאל אם מתנהלת פה מערכת בחירות כל כך גורלית בעוד פחות משבוע הוא ככל הנראה לא ישים לב. יש גם אי בהירות בנוגע לתוצאות, אבל במערכת הבחירות הזאת עוד מוקדם לדבר על זה. אני חושבת שהרבה הולך להתנקז לשתי היממות האחרונות. הרבה אנשים יגבשו את הדעה שלהם ברגע האחרון, הרבה הולכים להצביע מהבטן. אנחנו הולכים לשמוע יותר מה אנשים חושבים בעיקר ברגע האחרון", אומרת הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.

"אנחנו מתקרבים לקו הסיום עם נמנום שלא אופייני למערכות בחירות. בדרך כלל רואים יותר סממנים ברחובות. השנה אם אדם חיצוני יגיע ויישאל אם מתנהלת פה מערכת בחירות כל כך גורלית בעוד פחות משבוע הוא ככל הנראה לא ישים לב. יש גם אי בהירות בנוגע לתוצאות, אבל במערכת הבחירות הזאת עוד מוקדם לדבר על זה. אני חושבת שהרבה הולך להתנקז לשתי היממות האחרונות. הרבה אנשים יגבשו את הדעה שלהם ברגע האחרון, הרבה הולכים להצביע מהבטן. אנחנו הולכים לשמוע יותר מה אנשים חושבים בעיקר ברגע האחרון", אומרת הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.

"אנחנו מתקרבים לקו הסיום עם נמנום שלא אופייני למערכות בחירות. בדרך כלל רואים יותר סממנים ברחובות. השנה אם אדם חיצוני יגיע ויישאל אם מתנהלת פה מערכת בחירות כל כך גורלית בעוד פחות משבוע הוא ככל הנראה לא ישים לב. יש גם אי בהירות בנוגע לתוצאות, אבל במערכת הבחירות הזאת עוד מוקדם לדבר על זה. אני חושבת שהרבה הולך להתנקז לשתי היממות האחרונות. הרבה אנשים יגבשו את הדעה שלהם ברגע האחרון, הרבה הולכים להצביע מהבטן. אנחנו הולכים לשמוע יותר מה אנשים חושבים בעיקר ברגע האחרון", אומרת הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.

"שיטת העבודה של נתניהו בבחירות היא הניסיון להכתיב סדר יום. הוא עובד לפי נוסחה פשוטה: 'אם אתה לא מכתיב את סדר היום - סדר היום יהיה נגדך'. הקמפיין של נתניהו בנוי מפרקים: פרק משפטי, פרק מדיני וכו'. בתוך הדבר הזה צריך לצקת תוכן - כדי שלא ידברו על הגיוס, כדי שלא ידברו על כישלונות הממשלה במקומות אחרים כמו פליי דובאי. הסיפור הזה של דונלד טראמפ מתלבש יפה בתוך קמפיין מדיני. הכל חלק ממלאכת מחשבת של קמפיין שנועד להלביש את הכל על נרטיב מסוים, שנתניהו דואג לחזור עליו - 'ביטחון זה אני'.

"שיטת העבודה של נתניהו בבחירות היא הניסיון להכתיב סדר יום. הוא עובד לפי נוסחה פשוטה: 'אם אתה לא מכתיב את סדר היום - סדר היום יהיה נגדך'. הקמפיין של נתניהו בנוי מפרקים: פרק משפטי, פרק מדיני וכו'. בתוך הדבר הזה צריך לצקת תוכן - כדי שלא ידברו על הגיוס, כדי שלא ידברו על כישלונות הממשלה במקומות אחרים כמו פליי דובאי. הסיפור הזה של דונלד טראמפ מתלבש יפה בתוך קמפיין מדיני. הכל חלק ממלאכת מחשבת של קמפיין שנועד להלביש את הכל על נרטיב מסוים, שנתניהו דואג לחזור עליו - 'ביטחון זה אני'.

"שיטת העבודה של נתניהו בבחירות היא הניסיון להכתיב סדר יום. הוא עובד לפי נוסחה פשוטה: 'אם אתה לא מכתיב את סדר היום - סדר היום יהיה נגדך'. הקמפיין של נתניהו בנוי מפרקים: פרק משפטי, פרק מדיני וכו'. בתוך הדבר הזה צריך לצקת תוכן - כדי שלא ידברו על הגיוס, כדי שלא ידברו על כישלונות הממשלה במקומות אחרים כמו פליי דובאי. הסיפור הזה של דונלד טראמפ מתלבש יפה בתוך קמפיין מדיני. הכל חלק ממלאכת מחשבת של קמפיין שנועד להלביש את הכל על נרטיב מסוים, שנתניהו דואג לחזור עליו - 'ביטחון זה אני'.