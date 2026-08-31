"מבחינת נתניהו עופר וינטר הוא סימן שאלה מאוד גדול, הרפתקה בלתי מוכרת. נתניהו, כמי שלא אוהב הפתעות - בטח שלא במערכת בחירות כל כך גורלית - מנסה כמה שיותר לצמצם את התופעה הזאת. מה שחיזק אצל נתניהו את התחושה הזאת היה המו"מ שמקורביו ניהלו מול וינטר בשבועות האחרונים, ושם הציעו לו שיריון או איחוד אטרקטיבי עם סמוטריץ' - ולכל ההצעות האלה הוא סירב. זה מדליק נורה אדומה אצל נתניהו, והוא מורה 'ללכת לו על הראש'. הוא מוציא קמפיין ממוקד וחד נגדו ונגד המחויבות שלו לגוש", מסבירה הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.

"מבחינת נתניהו עופר וינטר הוא סימן שאלה מאוד גדול, הרפתקה בלתי מוכרת. נתניהו, כמי שלא אוהב הפתעות - בטח שלא במערכת בחירות כל כך גורלית - מנסה כמה שיותר לצמצם את התופעה הזאת. מה שחיזק אצל נתניהו את התחושה הזאת היה המו"מ שמקורביו ניהלו מול וינטר בשבועות האחרונים, ושם הציעו לו שיריון או איחוד אטרקטיבי עם סמוטריץ' - ולכל ההצעות האלה הוא סירב. זה מדליק נורה אדומה אצל נתניהו, והוא מורה 'ללכת לו על הראש'. הוא מוציא קמפיין ממוקד וחד נגדו ונגד המחויבות שלו לגוש", מסבירה הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.

"מבחינת נתניהו עופר וינטר הוא סימן שאלה מאוד גדול, הרפתקה בלתי מוכרת. נתניהו, כמי שלא אוהב הפתעות - בטח שלא במערכת בחירות כל כך גורלית - מנסה כמה שיותר לצמצם את התופעה הזאת. מה שחיזק אצל נתניהו את התחושה הזאת היה המו"מ שמקורביו ניהלו מול וינטר בשבועות האחרונים, ושם הציעו לו שיריון או איחוד אטרקטיבי עם סמוטריץ' - ולכל ההצעות האלה הוא סירב. זה מדליק נורה אדומה אצל נתניהו, והוא מורה 'ללכת לו על הראש'. הוא מוציא קמפיין ממוקד וחד נגדו ונגד המחויבות שלו לגוש", מסבירה הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.