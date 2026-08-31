האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על המפלגה החדשה של עופר וינטר.
"מבחינת נתניהו עופר וינטר הוא סימן שאלה מאוד גדול, הרפתקה בלתי מוכרת. נתניהו, כמי שלא אוהב הפתעות - בטח שלא במערכת בחירות כל כך גורלית - מנסה כמה שיותר לצמצם את התופעה הזאת. מה שחיזק אצל נתניהו את התחושה הזאת היה המו"מ שמקורביו ניהלו מול וינטר בשבועות האחרונים, ושם הציעו לו שיריון או איחוד אטרקטיבי עם סמוטריץ' - ולכל ההצעות האלה הוא סירב. זה מדליק נורה אדומה אצל נתניהו, והוא מורה 'ללכת לו על הראש'. הוא מוציא קמפיין ממוקד וחד נגדו ונגד המחויבות שלו לגוש", מסבירה הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.
"וינטר מבין שהוא חייב לעקר את הקמפיין נגדו כדי לא לדמם את המנדטים הבודדים שהוא ליקט בתקופה האחרונה. אבל חשוב להגיד שהוא נמצא בסיטואציה מאוד בעייתית. מצד אחד מפלגתו קמה על הרעיון שהם באים להביא משהו חדש, טרי. הם באים אחרי 7 באוקטובר, והם מתהדרים בזה שהם לא היו חלק ממעצבי המדיניות אז. כל חברי המפלגה החדשים - זה יתרון וחיסרון. אבל מבחינתו כל חיבור עם שחקן קיים שהיה לו תפקיד במחדל הוא דבר מחליש. מצד שני, הוא מצהיר כי המועמד שלו הוא נתניהו - כלומר הוא לא בעד להחליף את השלטון. יש פה סתירה שהוא יצטרך להתמודד איתה.
"נתניהו קודם כל חושד, ומבחינתו או שאתה נגדו או שאתה איתו. הסירוב של וינטר להתאחד או לקבל שיריון או להתמזג בליכוד, מתייג את וינטר כשחקן בעייתי מבחינת נתניהו. על זה צריך להוסיף שיש חשש שמדובר בסוס טרויאני - יש את הקרבה לליברמן, יש חשש שהוא ילך עם בנט. אנחנו רואים את התדרוכים של הליכוד, את המתקפות של יאיר נתניהו. נתניהו לא מעוניין שכוחו של וינטר יגדל - ויכול להיות שהוא צודק באסטרטגיה שלו. יכול להיות שהוא עושה טעות וזה יגרום לוינטר שלא לעבור את אחוז החסימה - מה שיפגע בכל גוש הימין".
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