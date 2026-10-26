"מערכת הבחירות של 1977 היא הגורלית ביותר בתולדות המדינה, עם המושג ההיסטורי שטבע חיים יבין 'מהפך'. שם הליכוד הצליחה לסיים את השלטון שלטענתם היה מסואב שמקדם את אנשי שלומו - והתודעה הזאת נשארה איתנו. היא נשארה איתנו אף על פי שאנחנו דורות אחרי. הקטליזטור העיקרי היה תחושת הנידוי של אוכלוסיות שלמות. המהפך הזה בשל באמת בגלל שהיה מדובר בשלטון מסואב. זה מלווה אותנו עד היום", אומר הפרשן המדיני של ynet שמעון שיפר.