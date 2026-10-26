האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על חמש מערכות הבחירות שעיצבו את ישראל.
"מערכת הבחירות של 1977 היא הגורלית ביותר בתולדות המדינה, עם המושג ההיסטורי שטבע חיים יבין 'מהפך'. שם הליכוד הצליחה לסיים את השלטון שלטענתם היה מסואב שמקדם את אנשי שלומו - והתודעה הזאת נשארה איתנו. היא נשארה איתנו אף על פי שאנחנו דורות אחרי. הקטליזטור העיקרי היה תחושת הנידוי של אוכלוסיות שלמות. המהפך הזה בשל באמת בגלל שהיה מדובר בשלטון מסואב. זה מלווה אותנו עד היום", אומר הפרשן המדיני של ynet שמעון שיפר.
"במערכת הבחירות של 1981 בגין חשש מאוד שהוא מפסיד לפרס. באותה תקופה הוא עשה טעויות קשות מאוד ביחס שלו ובנאומים שלו מול הציבור שלא בחר בו. למשל, הוא האשים את חברי הקיבוצים שחיים עם בריכות שחייה ולא מאפשרים לאזרחים אחרים להיכנס ולהתרחץ בבריכות האלה. היסטורית זאת הייתה טעות איומה. הדבר האחר שהדאיג את בגין היה העיסוק שלו במבצע להשמדת הכור הגרעיני בעיראק. בגין חשש שאם פרס ייבחר הוא לא יבצע את התוכנית, והוא הורה לצה"ל לצאת למבצע. לא ברור עד כמה המבצע הזה עזר לו לנצח את הבחירות, שהייתה מערכת מאוד קשה ומאוד אלימה".
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