"המתיחות היום בין רוסיה לנאט"ו נמצאת באחת מנקודות השיא ביחסים בין שני הצדדים, אפשר לומר מאז המלחמה הקרה. בשנתיים האחרונות אנחנו רואים ביתר שאת עליית מדרגה בהיקף הפעילות הרוסית על אדמת אירופה, לא בהכרח בפעולות גלויות. רוב הפעולות היו פעולות חבלה שאפשר להתנער מהן, כמו למשל פגיעה במתקנים של חברות שקשורות לתעשיות הביטחוניות באירופה. עם הזמן רוסיה הרחיבה את הפעילות שלה בהדרגה", מסביר יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה.

"המתיחות היום בין רוסיה לנאט"ו נמצאת באחת מנקודות השיא ביחסים בין שני הצדדים, אפשר לומר מאז המלחמה הקרה. בשנתיים האחרונות אנחנו רואים ביתר שאת עליית מדרגה בהיקף הפעילות הרוסית על אדמת אירופה, לא בהכרח בפעולות גלויות. רוב הפעולות היו פעולות חבלה שאפשר להתנער מהן, כמו למשל פגיעה במתקנים של חברות שקשורות לתעשיות הביטחוניות באירופה. עם הזמן רוסיה הרחיבה את הפעילות שלה בהדרגה", מסביר יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה.

"המתיחות היום בין רוסיה לנאט"ו נמצאת באחת מנקודות השיא ביחסים בין שני הצדדים, אפשר לומר מאז המלחמה הקרה. בשנתיים האחרונות אנחנו רואים ביתר שאת עליית מדרגה בהיקף הפעילות הרוסית על אדמת אירופה, לא בהכרח בפעולות גלויות. רוב הפעולות היו פעולות חבלה שאפשר להתנער מהן, כמו למשל פגיעה במתקנים של חברות שקשורות לתעשיות הביטחוניות באירופה. עם הזמן רוסיה הרחיבה את הפעילות שלה בהדרגה", מסביר יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה.