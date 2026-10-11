האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על המתיחות הגוברת בין רוסיה לנאט"ו.
"המתיחות היום בין רוסיה לנאט"ו נמצאת באחת מנקודות השיא ביחסים בין שני הצדדים, אפשר לומר מאז המלחמה הקרה. בשנתיים האחרונות אנחנו רואים ביתר שאת עליית מדרגה בהיקף הפעילות הרוסית על אדמת אירופה, לא בהכרח בפעולות גלויות. רוב הפעולות היו פעולות חבלה שאפשר להתנער מהן, כמו למשל פגיעה במתקנים של חברות שקשורות לתעשיות הביטחוניות באירופה. עם הזמן רוסיה הרחיבה את הפעילות שלה בהדרגה", מסביר יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה.
"כל זה לא מתרחש במקרה. ההסלמה הזאת היא פועל יוצא של המלחמה באוקראינה ומהעובדה שהרוסים רואים כיצד רבות ממדינות נאט"ו מסייעות לאוקראינה באופן פעיל בצורת נשק ומודיעין. לאור העובדה שבחזית עצמה רוסיה לא מצליחה להתקדם, ובחודשים האחרונים היא אף מאבדת שטחים לידי האוקראינים, פוטין עומד בפני לחץ הולך וגובר. האוקראינים מצליחים לתקוף בעומק רוסיה ומביאים לפגיעות כלכליות. פוטין מרגיש עם הגב לקיר, והוא לא מתכוון לחתום על הפסקת אש או להיכנע, ומבחינתו האפשרות היחידה היא לערב את נאט"ו שמסייעת לאוקראינה".
אם פספסתם: אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, על ההסלמה בעימות בין החותים לסעודיה.