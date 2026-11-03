האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על בחירות האמצע של ארצות הברית.
"הרפובליקאים שולטים בהפרש זעום בבית הנבחרים, ובסנאט בהפרש קצת יותר גדול - אבל זה אמור להשתנות אחרי הבחירות. לפני שנתיים כשטראמפ נבחר, ההערכה הייתה שלדמוקרטים ייקח המון זמן להפוך את הסנאט לדמוקרטי מכיוון שרק שליש עומד לבחירה בכל פעם. ההערכה הייתה שבגלל אופי המדינות שמועמדות לבחירה, לרפובליקאים יהיה קל יחסית לשמור על הרוב בסנאט. הדבר הזה השתנה ככל שהתקרבנו למועד הבחירות", מסביר אסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק ומומחה לארה״ב.
"ניצחון מבחינת הדמוקרטים יהיה גל שייקח גם את בית הנבחרים וגם את הסנאט, וגם מושלים בכמה מדינות. תוצאות כאלה ישדרו שהעם האמריקני מאוד לא מרוצה מהנשיא טראמפ וזה יתן להם בוסט מאוד משמעותי לקראת הבחירות לנשיאות בעוד שנתיים. אצל הרפובליקאים המטרה היא לנסות להגיע לתיקו בסנאט, כי לסגן הנשיא יש קול כפול מה שנותן להם יתרון. מבחינתם זה יהיה הישג יפה. בנוסף יש כמה מדינות שהולכות עם הרפובליקאים כבר כמה שנים, והפסד שם יהיה מאוד משמעותי מבחינת המפלגה.
"בדרך כלל נשיאים מפסידים בחירות אמצע, גם כאלה שנבחרים שוב. אצל טראמפ המקרה שונה. הוא נבחר בין היתר בזכות הבטחותיו בנוגע ליוקר המחייה שהשתולל אצל ביידן, ופתח את הקדנציה עם תוכנית המכסים שלו, והוא לא הצליח להביא הישגים. גם לרפובליקאים ולטראמפיסטים קשה להגן עליו בנושא הזה. רואים שהדמוקרטים מנסים לרוץ על הנושא הזה. כרגע טראמפ שולט גם בסנאט וגם בבית הנבחרים ואין לו יותר מדי תירוצים".
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