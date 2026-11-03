"הרפובליקאים שולטים בהפרש זעום בבית הנבחרים, ובסנאט בהפרש קצת יותר גדול - אבל זה אמור להשתנות אחרי הבחירות. לפני שנתיים כשטראמפ נבחר, ההערכה הייתה שלדמוקרטים ייקח המון זמן להפוך את הסנאט לדמוקרטי מכיוון שרק שליש עומד לבחירה בכל פעם. ההערכה הייתה שבגלל אופי המדינות שמועמדות לבחירה, לרפובליקאים יהיה קל יחסית לשמור על הרוב בסנאט. הדבר הזה השתנה ככל שהתקרבנו למועד הבחירות", מסביר אסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק ומומחה לארה״ב.

"הרפובליקאים שולטים בהפרש זעום בבית הנבחרים, ובסנאט בהפרש קצת יותר גדול - אבל זה אמור להשתנות אחרי הבחירות. לפני שנתיים כשטראמפ נבחר, ההערכה הייתה שלדמוקרטים ייקח המון זמן להפוך את הסנאט לדמוקרטי מכיוון שרק שליש עומד לבחירה בכל פעם. ההערכה הייתה שבגלל אופי המדינות שמועמדות לבחירה, לרפובליקאים יהיה קל יחסית לשמור על הרוב בסנאט. הדבר הזה השתנה ככל שהתקרבנו למועד הבחירות", מסביר אסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק ומומחה לארה״ב.

"הרפובליקאים שולטים בהפרש זעום בבית הנבחרים, ובסנאט בהפרש קצת יותר גדול - אבל זה אמור להשתנות אחרי הבחירות. לפני שנתיים כשטראמפ נבחר, ההערכה הייתה שלדמוקרטים ייקח המון זמן להפוך את הסנאט לדמוקרטי מכיוון שרק שליש עומד לבחירה בכל פעם. ההערכה הייתה שבגלל אופי המדינות שמועמדות לבחירה, לרפובליקאים יהיה קל יחסית לשמור על הרוב בסנאט. הדבר הזה השתנה ככל שהתקרבנו למועד הבחירות", מסביר אסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק ומומחה לארה״ב.