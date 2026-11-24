"אין סיכוי שנתניהו יוותר על קדימות בראשות הממשלה. מבחינת נתניהו יש פה חלון זמן קריטי. הוא סבור שהוא צריך את השנתיים הקרובות בגלל השנתיים שנשארו לטראמפ בנשיאות - שנתיים שיעזרו לו לבסס את המורשת שלו. אבל זאת לא הסוגיה היחידה - יש אי הסכמות על הרבה מסוגיות הליבה: ועדת חקירה ממלכתית, משרד המשפטים, שלמות גוש נתניהו ועוד. השיחות אמנם ארוכות וממושכות אבל אין הסכמות למעט על שני דברים מאוד בסיסיים - להכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי ולא להסכים להקמת מדינה פלסטינית", אומרת הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.