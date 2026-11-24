האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על מאמצי גוש השינוי להקים ממשלה.
"אין סיכוי שנתניהו יוותר על קדימות בראשות הממשלה. מבחינת נתניהו יש פה חלון זמן קריטי. הוא סבור שהוא צריך את השנתיים הקרובות בגלל השנתיים שנשארו לטראמפ בנשיאות - שנתיים שיעזרו לו לבסס את המורשת שלו. אבל זאת לא הסוגיה היחידה - יש אי הסכמות על הרבה מסוגיות הליבה: ועדת חקירה ממלכתית, משרד המשפטים, שלמות גוש נתניהו ועוד. השיחות אמנם ארוכות וממושכות אבל אין הסכמות למעט על שני דברים מאוד בסיסיים - להכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי ולא להסכים להקמת מדינה פלסטינית", אומרת הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.
"מבחינת איזנקוט סיום כהונת נתניהו הוא תנאי סף - בכל הסדר שיבוא. התנאי המרכזי והחשוב ביותר מבחינתו הוא יציאת נתניהו מלשכתו. אין כרגע ממשלה אחרת, אז השיחות ממשיכות. כל אחד מהשחקנים הפוליטיים בגוש מסנדל את השחקן האחר בתוכנית שלו להקים ממשלה. כל אחד רואה בעיני רוחו ממשלה אחרת. יאיר גולן וגדי איזנקוט רואים ממשלה בשיתוף או הימנעות הערבים, בנט וליברמן מסרבים. ליברמן רוצה ממשלה עם החרדים - ובנט מסרב. בנט רוצה ממשלת אחדות, כל היתר מסרבים. כרגע הימים הם ימים של סיכולים - מסכלים ממשלה במקום להקים אותה.
"איזנקוט צריך למצוא מבנה יצירתי שיאפשר הקמת ממשלה. הוא יצטרך לגרום לאחד השותפים שלו לוותר על הבטחת ליבה. כרגע, בנקודה הנוכחית זה לא נראה שזה מבשיל לשם. זאת התקווה של איזנקוט וזה הפתרון היחיד כדי לא להמשיך לבזבז את ימי המנדט לריק".
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