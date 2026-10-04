"המפה שאנחנו מכירים היא מפה שנוצרה בעיקר לצרכים של ניווט כשעוד לא היו אמצעים מודרניים. המפה הזאת לא מראה בצורה נכונה את הגודל של השטחים של היבשות, אבל כן בצורה הנכונה. למשל, כשמסתכלים על המפה, גרינלנד נראית גדולה יותר מאפריקה אף על פי שהיא מהווה בקושי 10% מהיבשת. כל מה שבצפון גדול יותר ממה שקרוב לקו המשווה - גם רוסיה וקנדה למשל", מסביר פרופ' גדעון ביגר מהחוג לגיאוגרפיה של אוניברסיטת תל אביב.