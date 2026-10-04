האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על שינוי מפת העולם והמשמעויות הגיאו-פוליטיות של המהלך.
"המפה שאנחנו מכירים היא מפה שנוצרה בעיקר לצרכים של ניווט כשעוד לא היו אמצעים מודרניים. המפה הזאת לא מראה בצורה נכונה את הגודל של השטחים של היבשות, אבל כן בצורה הנכונה. למשל, כשמסתכלים על המפה, גרינלנד נראית גדולה יותר מאפריקה אף על פי שהיא מהווה בקושי 10% מהיבשת. כל מה שבצפון גדול יותר ממה שקרוב לקו המשווה - גם רוסיה וקנדה למשל", מסביר פרופ' גדעון ביגר מהחוג לגיאוגרפיה של אוניברסיטת תל אביב.
"ארצות הברית התנגדה לשינוי המפה בטענה שמדובר בבזבוז זמן ואנרגיה כדי לטפל בבעיה אידאולוגית במקום לטפל בבעיות האמיתיות של העולם. מי שהוביל את המהלך אלה היו מדינות אפריקה שטענו שהיבשת נראית קטנה ולכן מתחשבים בה פחות. הבעיה בפרופוריציות של המפה נובעת משום שכדור הארץ הוא עגול, והמעבר ממפה עגולה למפה שטוחה בלתי אפשרי בצורה מדוייקת. מרקטור יצר מפה שבה אפשר לראות את הצורה של היבשות בעולם, על ידי התייחסות לעולם כגליל במקום לכדור.
"המפה שמציעים עכשיו היא מפה שמראה בצורה טובה יותר את השטח של היבשות ושל המדינות הגדולות כמו ארצות הברית וקנדה, אבל יש בה עיוותים אחרים לגבי כיוונים ומרחקים בין המדינות".
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