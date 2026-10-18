"קרו בשנים האחרונות כמה מהפכות, והשילוב של כולן ביחד הביאו רבים, בהם צעירים ואף בני נוער, להשקיע בלחיצת כפתור. קודם כל הכל בהישג יד. פעם היה צריך להתעדכן בעיתון מה המנייה עשתה לפני כמה ימים. היום כל המידע נגיש בזמן אמת דרך הטלפון או המחשב. דבר נוסף שקרה זה ירידה בגובה העמלות, מה שהפך את המסחר למאוד נגיש. עוד דבר שקרה הוא שינוי במדדים - פעם היה צריך להכיר מניות ספציפיות והיה צריך ממש לדעת איך לבחון. היום אפשר פשוט להשקיע במדד למשל של 125 החברות המובילות", מסביר הראל קולדן מתכנן פיננסי הוליסטי.

"קרו בשנים האחרונות כמה מהפכות, והשילוב של כולן ביחד הביאו רבים, בהם צעירים ואף בני נוער, להשקיע בלחיצת כפתור. קודם כל הכל בהישג יד. פעם היה צריך להתעדכן בעיתון מה המנייה עשתה לפני כמה ימים. היום כל המידע נגיש בזמן אמת דרך הטלפון או המחשב. דבר נוסף שקרה זה ירידה בגובה העמלות, מה שהפך את המסחר למאוד נגיש. עוד דבר שקרה הוא שינוי במדדים - פעם היה צריך להכיר מניות ספציפיות והיה צריך ממש לדעת איך לבחון. היום אפשר פשוט להשקיע במדד למשל של 125 החברות המובילות", מסביר הראל קולדן מתכנן פיננסי הוליסטי.

"קרו בשנים האחרונות כמה מהפכות, והשילוב של כולן ביחד הביאו רבים, בהם צעירים ואף בני נוער, להשקיע בלחיצת כפתור. קודם כל הכל בהישג יד. פעם היה צריך להתעדכן בעיתון מה המנייה עשתה לפני כמה ימים. היום כל המידע נגיש בזמן אמת דרך הטלפון או המחשב. דבר נוסף שקרה זה ירידה בגובה העמלות, מה שהפך את המסחר למאוד נגיש. עוד דבר שקרה הוא שינוי במדדים - פעם היה צריך להכיר מניות ספציפיות והיה צריך ממש לדעת איך לבחון. היום אפשר פשוט להשקיע במדד למשל של 125 החברות המובילות", מסביר הראל קולדן מתכנן פיננסי הוליסטי.