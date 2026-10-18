האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על טירוף שוק ההון.
"קרו בשנים האחרונות כמה מהפכות, והשילוב של כולן ביחד הביאו רבים, בהם צעירים ואף בני נוער, להשקיע בלחיצת כפתור. קודם כל הכל בהישג יד. פעם היה צריך להתעדכן בעיתון מה המנייה עשתה לפני כמה ימים. היום כל המידע נגיש בזמן אמת דרך הטלפון או המחשב. דבר נוסף שקרה זה ירידה בגובה העמלות, מה שהפך את המסחר למאוד נגיש. עוד דבר שקרה הוא שינוי במדדים - פעם היה צריך להכיר מניות ספציפיות והיה צריך ממש לדעת איך לבחון. היום אפשר פשוט להשקיע במדד למשל של 125 החברות המובילות", מסביר הראל קולדן מתכנן פיננסי הוליסטי.
"אחד המאפיינים של שוק ההון הוא תנודתיות גבוהה - לא רק ברמה יומית, אלא ברמה שנתית. יש שנים שיש עליות של 20%, יש שנים של קיפאון ויכול להיות גם שנים של ירידה. מה שקורה עכשיו זה שצעירים מצפים לתשואות במטרה להתעשר והם בוחנים את זה לאורך שנים, אף על פי שזאת לא השקעה יציבה. רבים טועים לחשוב למשל שזה השקעה שתניב להם יותר מנדל"ן, אבל כשבוחנים את ההשקעות של אנשים אמידים, רואים שההשקעה הכי טובה שהם עשו זאת דירת המגורים שלהם. זה לא רק עניין של מי מנצח: דירה בהרצליה או S&P 500, אלא אימוץ גישה נכונה יותר של פיזור.
"כשאנחנו משקיעים במדדים של שוק ההון, אנחנו מצטרפים לחכמת ההמונים ואנחנו מביעים אמון בפוטנציאל הצמיחה של הכלכלה העולמית. זה לא הימור לבד. זה אמנם בא עם גלים, אבל ככל שהטכנולוגיה מתפתחת והכלכלה מתפתחת, אז הכיוון ברור. הבעיה היא עם המהמרים הקטנים. רוב האנשים מתפתים להשקיע במניות ספציפיות ולנסות לעקוף את קצב הצמיחה של המדדים, וזה כבר נראה יותר כמו הימור".
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