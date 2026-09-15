האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet . והפעם: על מצבו של כל אחד מהגושים רגע אחרי סגירת הרשימות.





"אנחנו תמיד פותחים את מערכות הבחירות כשגוש השינוי הוא גוש מאוד מבולגן. אנחנו רגילים שאין מבוגר אחראי שהוא ראש המחנה, לרוב יש המון מפלגות ועבודה סוליסטית. בבחירות הקודמות המחנה הזה שילם מחיר כבד כשמרצ לא עברה את אחוז החסימה והתוצאה הייתה הרסנית. למערכת הבחירות הזאת השחקנים מגיעים בצורה מסודרת הרבה יותר. הגוש מגיע עם מספר זוגי של מפלגות, כל אחת פונה לקהל אחר: יאיר גולן פונה לשמאל, איזנקוט פונה לפריפריה, בנט על הטיקט הכלכלי, וליברמן עם הקהל המסורתי שלו. זה לא אומר שלא יהיו לגוש הזה אתגרים. אחרי החגים נראה איך הוא ייכנס לסחרור של קמפיינים כשכל אחת מהמפלגות תנסה להיות כמה שיותר גדולה", מסבירה הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי.

איזנקוט ( צילום: AP Photo/Ariel Schalit )

"ליאיר גולן יש משחק עדין. הוא מצד אחד פונה לקהל שמאל לא מתנצל שדורש ממנו להביא את העמדות האלה. מצד שני גם הוא וגם הציבור מבינים שהם חולקים גוש עם גורמים כמו ליברמן ובנט, ושמתנהל קרב להלבין בצד הימני של הגוש את השותפות עם הדמוקרטים. גולן מבין מה מצופה ממנו גם אם זה לא נאמר. אפשר לראות שבימין מזהים את השותפות של איזנקוט עם גולן כחוליה החלשה ומתמקדים בה.

"שיחת האזהרה שנתניהו קיבל לפני 7 באוקטובר שנחשפה בשבוע שעבר לא צפויה להשפיע המון על הבחירות. הקהל שתומך בנתניהו הוא קהל משוכנע והוא נמצא במחנה לא משנה מה יגידו ולא משנה מה יתפרסם. הבעיה של נתניהו היא עם הקהל הימני שלא בהכרח משולהב מספיק כדי לצאת ולהצביע עבורו. במקרה הזה הפרסום כן עשוי לגרום לנזק במידת מה. אבל במקרה הזה נתניהו יכול למצוא אס ברגע האחרון שיוציא את הציבור הזה לקלפי - וראינו אותו עושה את זה בעבר. נשאלת השאלה אם הקסם יעבוד גם הפעם".

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