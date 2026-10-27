"מבחינת ועדת הבחירות יש כמעט מאה אלף עובדי יום בחירות בקלפיות ובוועדות הבחירות האזוריות. בנוסף המפלגות מעסיקות עוד כ-200 אלף אנשים. כמעט 300 אלף בסך הכל. בוועדת הבחירות יש כארבעים עובדים שהתפקיד שלהם הוא כל הזמן להכין את הבחירות הבאות. עם פיזור הכנסת, הפעם עם יציאת הכנסת לפגרת בחירות ביולי, התחלנו את ההיערכויות המשמעותיות שלנו, והתחלנו במירוץ", מסביר ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות לכנסת עו"ד דין ליבנה.

"מבחינת ועדת הבחירות יש כמעט מאה אלף עובדי יום בחירות בקלפיות ובוועדות הבחירות האזוריות. בנוסף המפלגות מעסיקות עוד כ-200 אלף אנשים. כמעט 300 אלף בסך הכל. בוועדת הבחירות יש כארבעים עובדים שהתפקיד שלהם הוא כל הזמן להכין את הבחירות הבאות. עם פיזור הכנסת, הפעם עם יציאת הכנסת לפגרת בחירות ביולי, התחלנו את ההיערכויות המשמעותיות שלנו, והתחלנו במירוץ", מסביר ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות לכנסת עו"ד דין ליבנה.

"מבחינת ועדת הבחירות יש כמעט מאה אלף עובדי יום בחירות בקלפיות ובוועדות הבחירות האזוריות. בנוסף המפלגות מעסיקות עוד כ-200 אלף אנשים. כמעט 300 אלף בסך הכל. בוועדת הבחירות יש כארבעים עובדים שהתפקיד שלהם הוא כל הזמן להכין את הבחירות הבאות. עם פיזור הכנסת, הפעם עם יציאת הכנסת לפגרת בחירות ביולי, התחלנו את ההיערכויות המשמעותיות שלנו, והתחלנו במירוץ", מסביר ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות לכנסת עו"ד דין ליבנה.

"בארץ נפרסות 12,335 קלפיות, מתוכן 12,018 רגילות, והיתר בבתי חולים, בבתי סוהר, קלפיות למפונים וכדומה. אנחנו משתמשים ב-250 טון נייר, שהם 450 מיליון פתקי הצבעה. זה הרבה מאוד נייר, שאנחנו בסוף ננסה למחזר. ביום הבחירות אנחנו נמצאים בכל מבנה ציבור - בכל בית ספר, בכל מתנ"ס ובכל גן ילדים, ועדת הבחירות פרסה קלפי כדי שלציבור יהיה קל להגיע. בממוצע יש בין 500 ל-600 בעלי זכות בחירה בכל קלפי.

"בארץ נפרסות 12,335 קלפיות, מתוכן 12,018 רגילות, והיתר בבתי חולים, בבתי סוהר, קלפיות למפונים וכדומה. אנחנו משתמשים ב-250 טון נייר, שהם 450 מיליון פתקי הצבעה. זה הרבה מאוד נייר, שאנחנו בסוף ננסה למחזר. ביום הבחירות אנחנו נמצאים בכל מבנה ציבור - בכל בית ספר, בכל מתנ"ס ובכל גן ילדים, ועדת הבחירות פרסה קלפי כדי שלציבור יהיה קל להגיע. בממוצע יש בין 500 ל-600 בעלי זכות בחירה בכל קלפי.

"בארץ נפרסות 12,335 קלפיות, מתוכן 12,018 רגילות, והיתר בבתי חולים, בבתי סוהר, קלפיות למפונים וכדומה. אנחנו משתמשים ב-250 טון נייר, שהם 450 מיליון פתקי הצבעה. זה הרבה מאוד נייר, שאנחנו בסוף ננסה למחזר. ביום הבחירות אנחנו נמצאים בכל מבנה ציבור - בכל בית ספר, בכל מתנ"ס ובכל גן ילדים, ועדת הבחירות פרסה קלפי כדי שלציבור יהיה קל להגיע. בממוצע יש בין 500 ל-600 בעלי זכות בחירה בכל קלפי.