האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet. והפעם: על שיגעון הרימייקים של הוליווד.
"הרעיונות המקוריים נשארים אצל היוצרים, ולא מקבלים את האורות הירוקים של האולפנים. בין היתר, זה גם בגלל הקהל. הוליווד הוא מקום שאוהב אנשים יצירתיים מכל העולם, אבל גם תלוי בנתוני הקופות. זה לא שבכלל לא עושים סרטים כאלה, אלא זה גם שהקהל לא בא. בעבר כל הסרטים הנצפים ביותר היו סרטים מקוריים, חדשים. יוצאים סרטים עם סיפורים מקוריים, שהביקורות משבחות והפרסים זורמים, אבל אנשים מעדיפים ללכת לראות את ספיידרמן החדש. האולפנים הם עסק כלכלי, והם לא מטומטמים. הם מבינים שמה שעבד פעם לא בהכרח עובד היום", מסביר בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ynet.
"הסיבה המרכזית לתופעה הזאת היא צמיחת שירותי הסטרימינג בשנים האחרונות. לקהל יש שירותים שמספקים היצע אינסופי של תוכן טלוויזיוני וקולנועי, והוא מעדיף ללכת ולצפות בנטפליקס במקום ללכת לקולנוע. יש גם תחרות מול הטלפון, שם כל התוכן קצר יותר וזמין יותר. יש טענה שלדור הצעיר כבר אין קשב לתוכן ארוך, אבל זה לא בהכרח נכון. כשנותנים להם ספיידרמן או משהו שהם רוצים לראות, כמו האודיסאה, הם יכולים לשבת שלוש שעות ולצפות. אבל הנקודה היא שיש תחרות עצומה, והקולנוע לא בהכרח יודע איך להתמודד עם זה.
"אנשים רוצים את הישן, את המוכר, וזה גורם לתגובת שרשרת. אין כוכבי קולנוע חדשים שיכולים למשוך צופים לקולנוע, ואין רעיונות חדשים אז קשה גם למצוא את דור ההמשך של הסרטים. זה מאגר נפט שאנחנו קצת מיצינו אותו. התעשייה הזאת מנצלת את כל הנוסטלגיה שהיא יכולה, ולא ברור למה יתגעגעו בעוד עשרים שנה".
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