"הרעיונות המקוריים נשארים אצל היוצרים, ולא מקבלים את האורות הירוקים של האולפנים. בין היתר, זה גם בגלל הקהל. הוליווד הוא מקום שאוהב אנשים יצירתיים מכל העולם, אבל גם תלוי בנתוני הקופות. זה לא שבכלל לא עושים סרטים כאלה, אלא זה גם שהקהל לא בא. בעבר כל הסרטים הנצפים ביותר היו סרטים מקוריים, חדשים. יוצאים סרטים עם סיפורים מקוריים, שהביקורות משבחות והפרסים זורמים, אבל אנשים מעדיפים ללכת לראות את ספיידרמן החדש. האולפנים הם עסק כלכלי, והם לא מטומטמים. הם מבינים שמה שעבד פעם לא בהכרח עובד היום", מסביר בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ynet.

"הרעיונות המקוריים נשארים אצל היוצרים, ולא מקבלים את האורות הירוקים של האולפנים. בין היתר, זה גם בגלל הקהל. הוליווד הוא מקום שאוהב אנשים יצירתיים מכל העולם, אבל גם תלוי בנתוני הקופות. זה לא שבכלל לא עושים סרטים כאלה, אלא זה גם שהקהל לא בא. בעבר כל הסרטים הנצפים ביותר היו סרטים מקוריים, חדשים. יוצאים סרטים עם סיפורים מקוריים, שהביקורות משבחות והפרסים זורמים, אבל אנשים מעדיפים ללכת לראות את ספיידרמן החדש. האולפנים הם עסק כלכלי, והם לא מטומטמים. הם מבינים שמה שעבד פעם לא בהכרח עובד היום", מסביר בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ynet.

"הרעיונות המקוריים נשארים אצל היוצרים, ולא מקבלים את האורות הירוקים של האולפנים. בין היתר, זה גם בגלל הקהל. הוליווד הוא מקום שאוהב אנשים יצירתיים מכל העולם, אבל גם תלוי בנתוני הקופות. זה לא שבכלל לא עושים סרטים כאלה, אלא זה גם שהקהל לא בא. בעבר כל הסרטים הנצפים ביותר היו סרטים מקוריים, חדשים. יוצאים סרטים עם סיפורים מקוריים, שהביקורות משבחות והפרסים זורמים, אבל אנשים מעדיפים ללכת לראות את ספיידרמן החדש. האולפנים הם עסק כלכלי, והם לא מטומטמים. הם מבינים שמה שעבד פעם לא בהכרח עובד היום", מסביר בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ynet.