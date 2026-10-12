בשיתוף הטוטו ואיגוד הטניס

טופ טאלנט טניס - דיאנה ( חברת הפקה- אינטרוויזיה מפיקה - רחלי אורן בן ברוך בימוי- חן שמוביץ צילום - תומר רחמני עריכה- גלי כץ קרישטל )





כשדיאנה קומיסרובה הגיעה לראשונה למועדון הטניס בני הרצליה, מנהל המועדון, רוני קריקסמן, שאל אותה כיצד למדה לשחק, ותשובתה - "מהאינטרנט" - הפתיעה אותו. הוא שלח אותה תחילה למגרש המתחילים, אבל מהר מאוד התברר שמקומה במקום אחר. "אחרי ארבע דקות המאמן שלה במגרש עשה לי סימן: היא לא בשביל פה, תעביר אותה לקבוצה טובה יותר", הוא מספר. "תוך חצי שעה היא הגיעה לנבחרות של המועדון. כולם התרשמו".

דיאנה היא אחת מעשר השחקניות המשתתפות בעונה הרביעית של "טופ טאלנט", פרויקט משותף לטוטו ולאיגוד הטניס במסגרת "המגרש החברתי" של הטוטו, שמעניק לטניסאיות צעירות במה ותמיכה מקצועית וכלכלית. כל אחת מהמשתתפות תקבל מימון בסך 25 אלף שקל לצורכי אימונים, ציוד וליווי מקצועי.

הדרך שהביאה אותה להרצליה התחילה שנים קודם לכן. דיאנה, כיום בת 15, עלתה מאוקראינה לפני כעשור וגדלה בכרמיאל. אביה, שרצה שתשחק טניס, אימן אותה בעצמו וחיפש עבורה שחקנים שתוכל להתאמן מולם. לאורך השנים היא שילבה את הטניס עם שחייה, אתלטיקה ואפילו אגרוף, אבל לא ויתרה על המחבט.

גם כשעברה לפנימייה באזור נתניה, לא חיכתה לה מסגרת טניס מסודרת. אביה התקין רשת בשני מגרשים שלא היו בשימוש, והיא המשיכה להתאמן בהם. בהמשך מצאה את בני הרצליה, אך ההגעה לאימונים דרשה ממנה נסיעות ארוכות. בקיץ הייתה מגיעה מכרמיאל להרצליה פעמיים או שלוש בשבוע, ולעיתים הדרך בתחבורה הציבורית נמשכה כשלוש שעות.

דיאנה קומיסרובה. "אני מאמינה שבלי הפסדים אני לא יכולה לנצח" ( צילום: אינטרוויזיה )

בסופו של דבר החליטו הוריה להעביר את המשפחה כולה להרצליה. "אני יודעת שזה היה להם מאוד קשה, אבל אני ממש שמחה שהם עברו בשבילי. זה ממש ריגש אותי", אומרת דיאנה. המעבר מאפשר לה כיום להתאמן כמעט מדי יום, ולעיתים פעמיים ביום, בלי שהנסיעות ינהלו את שגרת חייה. לצד האימונים היא ממשיכה להשקיע גם בלימודים, ובהם לימודי מדעי המחשב.

קריקסמן מתאר אותה ככישרון שצריך ללטש בזהירות. "זה מהיהלומים האלה שאתה מקבל ליד. צריך רק לשמור עליהם, לא להרוס אותם ולטפח אותם בדרך הנכונה", הוא אומר.

לפני משחק דיאנה מנסה לצמצם את רעשי הרקע ולהתרכז במה שנמצא בשליטתה. "אני מנסה לחשוב על הדברים שאני צריכה לעשות כדי לנצח את המשחק", היא מסבירה. גם היחס שלה להפסדים השתנה עם הניסיון: "פעם היה לי קשה יותר להתמודד איתם. עכשיו אני מאמינה שבלי הפסדים אני לא יכולה לנצח".

המטרה שהיא מציבה לעצמה ברורה: להגיע לטופ 50 בעולם. "האמונה של ההורים ושל המאמנים, וגם האמונה שלי בעצמי, נותנות לי את הכוח להתאמן", היא אומרת. "מי שעובד קשה באמת יכול להשיג את החלומות ואת ההישגים שהוא רוצה להגיע אליהם".