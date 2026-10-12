בשיתוף הטוטו ואיגוד הטניס

טופ טאלנט טניס – אליס ( חברת הפקה- אינטרוויזיה מפיקה - רחלי אורן בן ברוך בימוי- חן שמוביץ צילום - תומר רחמני עריכה- גלי כץ קרישטל )

"אבא שלי תמיד אומר: או שלומדים או שמנצחים", מספרת אליס טפליצקי. היא עצמה אינה מסתירה איזו מהאפשרויות היא מעדיפה: "אני מאוד אוהבת לנצח. זה נותן לי הרגשה שבאמת השגתי את מה שרציתי".

אליס, בת 12 מקריית ים, היא אחת מעשר השחקניות המשתתפות בעונה הרביעית של "טופ טאלנט", פרויקט משותף לטוטו ולאיגוד הטניס במסגרת "המגרש החברתי" של הטוטו, שמעניק לטניסאיות צעירות במה ותמיכה מקצועית וכלכלית. כל אחת מהמשתתפות תקבל מימון בסך 25 אלף שקל לצורכי אימונים, ציוד וליווי מקצועי.

היא ניסתה לא מעט ענפי ספורט לפני שמצאה את מקומה. כדורגל, כדורסל, התעמלות אמנותית וריקוד לא התאימו לה. אז הגיעה לשיעור ניסיון בטניס, והמשחק הרגיש לה שונה כבר מההתחלה. "טניס מאותו היום היה בשבילי משהו מיוחד", אומרת אליס. "אני אוהבת את הטניס כי זה ספורט יחידני, שבו יש רק אותי, את הכדור ואת המחבט".

כשהציעו לה לעבור מקבוצת המתחילים לקבוצה התחרותית, היא הבינה שהיא רוצה להפוך את הטניס ליותר מתחביב. בתחרות הראשונה שלה כבר סיימה במקום הראשון בדרג 2. "מההתחלה ראיתי אצלה משהו בריכוז ובנכונות לעבוד קשה שאין לכל ילד", מספר מאמנה, אבירם מרקוביץ'. "באמת היה שם משהו חריג".

אליס טפליצקי. "אבא שלי תמיד אומר: או שלומדים או שמנצחים" ( צילום: אינטרוויזיה )

המעבר לקבוצה התחרותית לא היה פשוט. לדברי מרקוביץ', בתחילת הדרך אליס הייתה בין השחקניות החלשות בקבוצת הילדות החזקות. במשך כשנה היא התקדמה בהדרגה והחלה לעקוף אותן. כיום היא מדורגת במקום השני בישראל לגילה, נקודת דירוג אחת בלבד מהמקום הראשון. בתחרות הארצית האחרונה סיימה במקום השלישי, ואחד הרגעים המשמעותיים ביותר עבורה היה כשהוזמנה לראשונה להתאמן עם נבחרת ישראל.

"בהתחלה לא כל כך האמנתי בעצמי", היא מודה. "פתאום להיות מדורגת שנייה בארץ, אחרי שילדים אחרים השקיעו בזה את החיים שלהם לפניי, גרם לי להבין שאני יכולה להגיע להישגים גבוהים מאוד".

אליס מתאמנת בכל יום למעט שבת, וגם אז היא מזמינה לפעמים שחקנים שפגשה בתחרויות כדי לתרגל משחקים וסטים. שגרת האימונים משאירה לה מעט זמן להיפגש עם חברים ומקשה על תכנון חופשות. גם משפחתה מתאימה את חייה לדרישות הטניס ומוותרת על ימי עבודה, זמן פנוי ונופשים כדי להסיע אותה ולממן את האימונים והתחרויות.

המכשול המרכזי מבחינתה הוא הלחץ שלפני תחרויות. "יש לי הרבה לחץ לפני התחרויות, ולפעמים אני דווקא כן אוהבת את זה", היא אומרת. בעזרת מאמנת מנטלית היא עובדת על היכולת לעשות "סוויץ'" אחרי כל נקודה, לשמור על שפת גוף חיובית ולהפוך את הלחץ להתרגשות. כשהיא מפסידה, היא לוקחת כמה ימים כדי לנקות את הראש, לבלות עם החברים והמשפחה ולחזור חזקה יותר.

המטרה הקרובה שלה היא לעלות למקום הראשון בארץ. החלום הגדול כבר נמצא הרחק מעבר לדירוג המקומי: להגיע לעשירייה הראשונה בעולם ולהתחרות ברולאן גארוס.