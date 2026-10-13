א.ס. רמת השרון קיוותה שהחזרה לאולם אורנים, למשחק הבית הראשון שלה העונה, תעזור לה להתאושש מההפסד באשדוד. הערב (שלישי) היא ספגה הפסד שני ברציפות, 30:27 למכבי תל אביב, במסגרת המחזור הרביעי בליגת ווינר בכדוריד. הדאבליסטית הובילה 12:14 בהפסקה, אבל האורחת הפכה את התוצאה במחצית השנייה והשיגה נקודות ראשונות העונה. פרדראג ווין הוביל את המנצחת עם שבעה שערים ושניר נציה הוסיף שישה. מנגד, תשעה שערים של מיכאילו רדויקוביץ' ושבעה של רם טורקניץ לא הספיקו למארחת.

במשחק נוסף שנערך הערב, א.כ. נס ציונה רשמה ניצחון ראשון העונה, 28:30 על עירוני רחובות בדרבי השפלה. האורחת ירדה להפסקה ביתרון 13:15, אבל נס ציונה הפכה במחצית השנייה, ואביעד בן זימן הוביל אותה ליתרון של ארבעה שערים עשר דקות לסיום. בן זימן ורועי ליבגוט סיימו עם שבעה שערים כל אחד, אסף שרון הוסיף שישה ואלון רוצבי תרם 14 עצירות. סטפן דמיאנוביץ' כבש שבעה לרחובות.

נקודות ראשונות העונה. מכבי ת"א ( צילום: אגם לוי )

מכבי ראשון לציון שמרה אתמול על המאזן המושלם שלה עם ניצחון חוץ 27:38 על הפועל ערד, הרביעי שלה בארבעה משחקי ליגה. הקבוצה של ג'ו מתתיה הובילה 11:22 כבר במחצית ולא התקשתה להשלים את הניצחון, לפני צמד המפגשים מול וויבודינה הסרבית בסיבוב השני של הליגה האירופית. נדב ניזרי ולידור פסו הצטיינו עם עשרה שערים כל אחד, ירמי סידי הוסיף שבעה ואיתן אלבז רשם 16 עצירות.

גם הפועל ראשון לציון ניצחה אתמול, 30:34 את הפועל קריית אונו, ורשמה ניצחון שלישי בארבעה משחקים. טל אקשטיין הוביל את סגנית האלופה עם שבעה שערים, בעוד 12 של נבו מדינה לא מנעו מקריית אונו להישאר ללא נקודות. בני הרצליה השיגה ניצחון שלישי ברציפות עם 32:49 על מ.כ. באר שבע. בוגדאן מיג'וסקוביץ' כבש עשרה שערים למנצחת, נוי פיירמן הוסיף שבעה ופיליפ וויוביץ' סיים עם 12 אצל האורחת.