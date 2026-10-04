נובאק ג'וקוביץ' ממשיך לשכתב את ספרי ההיסטוריה בבייג'ינג. הסרבי בן ה-39 השיג הערב (ראשון) ניצחון מרשים על אלכסנדר זברב, המדורג ראשון בטורניר, כשגבר עליו 6:4, 4:6, 4:6 במשחק שנמשך שעתיים ו-35 דקות. בעקבות הניצחון העפיל ג'וקוביץ' לחצי הגמר, שם יפגוש את דניל מדבדב, ובעיקר רשם הישג היסטורי: 32 ניצחונות רצופים בבייג'ינג - הרצף הטוב ביותר של שחקן גבר בטורניר ATP בעידן הפתוח.

הניצחון שבר את השוויון של ג'וקוביץ' עם רפאל נדאל. עד הערב החזיקו השניים יחד בשיא של 31 ניצחונות רצופים בטורניר יחיד ברמת ATP בעידן הפתוח - הסרבי בבייג'ינג והספרדי ברולאן גארוס. כעת ג'וקוביץ' נותר לבדו בפסגת הרשימה עם 32 ניצחונות רצופים בבירת סין.

גלריה ענק. ג'וקוביץ' ( צילום: REUTERS/Maxim Shemetov )

הגרמני, המדורג שני בעולם, פתח היטב את המשחק ולקח את המערכה הראשונה (4:6), כשהוא מצליח להכתיב קצב גבוה ולהפעיל לחץ על הסרבי. ג'וקוביץ', שכבר הוכיח לא פעם את היכולת שלו לשנות משחקים תוך כדי תנועה, לא נשבר ובמערכה השנייה העלה את הרמה, השתלט על המומנטום והשווה ל-1:1 עם 4:6.

המערכה השלישית הפכה לקרב של ממש. שני השחקנים נאבקו על כל משחקון, אך קור רוח של ג'וקוביץ' ברגעים המכריעים עשה את ההבדל. הסרבי שבר את הגשותיו של זברב במשחקון ה-10 והצליח להשלים את המהפך עם 4:6 נוסף.

לא היום שלו. זברב ( צילום: REUTERS/Tingshu Wang )

עבור ג'וקוביץ' מדובר גם בניצחון עשירי מול זברב, לעומת חמישה הפסדים במאזן ביניהם. בנוסף, זהו הניצחון השני שלו העונה מול שחקן המדורג בין שני הראשונים בעולם, אחרי שגבר על יאניק סינר בחצי גמר אליפות אוסטרליה. הוא הפך גם לשחקן השלישי בלבד בתולדות ה-ATP שמצליח להשיג ניצחון על שחקן מהטופ 3 אחרי גיל 39, אחרי קן רוזוול וג'ימי קונורס.

"אלה הרגעים שבשבילם אני עדיין משחק ומתחרה", אמר הסרבי. "המוטיבציה גדולה, במיוחד כשאתה מרגיש טוב ומתחרה שווה בשווה מול השחקנים הטובים בעולם, מול 15 אלף איש. אלה הרגעים שמגשימים חלומות של כל טניסאי. זו הייתה שנה קשה עבורי, מסיבות שונות, אבל אני עדיין כאן, עדיין נלחם ועדיין גורם לצעירים לעבוד בשביל הכסף שלהם. אני פשוט שמח שהצלחתי לעבור את זה".